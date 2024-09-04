坦桑尼亞總統訪華　與中國及贊比亞簽署鐵路合作備忘錄

中國國家主席習近平9月4日在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的坦桑尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）。



2024年9月3日，中國北京，圖為坦桑尼亞總統哈桑飛抵北京首都機場。（Reuetrs）

習近平指出，今年是中坦建交60周年。中坦友好根植於兩國老一輩領導人在爭取民族解放鬥爭中風雨同舟，發展於雙方在謀求國家振興道路上互尊互信，壯大於現代化征程上攜手共進。中方願同坦方一道，全面推進和深化中坦全面戰略合作夥伴關係，讓中坦關係更多造福兩國人民，讓中坦傳統友好代代相傳。雙方要加強治國理政經驗交流，增進政治戰略互信，深化互利務實合作。中方願以本次峰會為契機，推動坦贊鐵路激活取得新進展，合作完善東非鐵海聯運網，將坦桑尼亞打造成深化中非高質量共建「一帶一路」合作示範區。

習近平強調，坦桑尼亞是新時代中國對非政策的首倡地。2013年，他在坦桑尼亞提出真實親誠對非政策理念。今年3月，中非學者在坦桑尼亞共同發布「中非達累斯薩拉姆共識」，體現了全球南方國家發展道路和理念共識。中坦關係契合全球南方發展壯大的歷史潮流，具有重要的理念價值和引領作用。中方願同坦方將中坦關係打造成中非關係和全球南方合作的樣板，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

哈桑表示，他對2022年訪華情景記憶深刻，很高興再次來華出席中非合作論壇北京峰會。中方一直積極落實歷次峰會成果，有關合作對促進非洲國家經濟社會發展發揮了重要作用。相信此次北京峰會將為深化非中友好合作作出新貢獻，有力推進非洲工業化和農業現代化進程。中國是坦桑尼亞信賴和不可或缺的合作夥伴。坦桑尼亞革命黨對中國共產黨有着兄弟般深厚情誼，坦方願用好尼雷爾領導力學院，同中方深化黨建培訓和治國理政經驗交流，不斷擴大各領域務實合作。坦方高度讚賞習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議，很高興此訪期間能夠共同見證激活坦贊鐵路，願同中方積極合作推進共建「一帶一路」，讓人民收穫更多實實在在的好處。

2024年9月3日，中國北京，中國國家主席習近平會晤坦桑尼亞總統哈桑。（X@SpokespersonCHN）

峰會期間，中坦雙方簽署互聯互通、農產品貿易等領域多項雙邊合作文件。