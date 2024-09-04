賀錦麗當選會封鎖X平台？　馬斯克小羅伯特甘迺迪批威脅言論自由

美國富豪馬斯克（Elon Musk）與退選不久的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）9月3日在X（前稱Twitter）上批評美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），指她嘗試對X平台施加政府監管，甚至威脅如果其內容無法符合政府標準，就有可能要關閉這個平台。



小羅伯特甘迺迪3日轉發一段影片，當中賀錦麗說批評社交媒體平台「直接與數百萬人對話，（卻）沒有任何監督或監管」。她說，這「必須停止」。

根據小羅伯特甘迺迪的推文，賀錦麗說：「這些社交媒體網站必須有責任了解它們的力量。」小羅伯特甘迺迪則把這句說話理解為：「如果他們不按照政府批准的標準監管內容，他們將被關閉。」

馬斯克轉發小羅伯特甘迺迪的推文，指責民主黨嘗試摧毀言論自由，稱賀錦麗只是其傀儡。

然而這其實是賀錦麗2019年接受訪談的片段。賀錦麗當時談論的是時任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。她認為特朗普在Twitter上的言論會影響人們的看法，甚至認為特朗普的帳號「應該被關閉」，因為它違反平台服務條款。