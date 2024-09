賀錦麗角逐入主白宮　更多印度裔踏上美國政治舞台的背後原因

在本屆美國大選期間,有一個「巧合」格外引人注目:民主黨推舉的總統候選人賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)有印度裔背景,共和黨推出的副總統候選人萬斯(JD Vance)的妻子同樣來自印度的移民家庭。不止如此,在共和黨總統候選人初選時,表現搶眼的黑利(Nikki Haley)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)都是印度裔。



越來越多的印度裔踏上美國政治舞台的前端,背後有哪些值得關注的現象,又將對美國的內外政策和政治版圖產生哪些影響?

「萬斯成為特朗普(Donald Trump,又譯川普)的競選拍檔,標誌着妻子烏莎(Usha Vance),一位印度裔美國人和虔誠的印度教徒,首次有機會成為副總統配偶。這也確定了一個令人矚目的現實:依據目前的形勢,要麼美國將迎來一位印度裔的女總統,要麼將迎來一位印度裔的第二夫人。」《紐約時報》在7月20日的一篇報道中寫道,「這是過去10年裏印度裔美國人崛起為一股政治勢力的最新里程碑。」

與此同時,越來越多的印度裔正成為美國高級公務員和議員。

據專注於研究亞裔美國人數據的組織AAPI Data統計,截至今年7月,美國國會中共有5位印度裔,此外,還有40位印度裔擔任州議會議員,這在美國所有亞裔群體中是人數最多的。

另據印度僑民組織「Indiaspora」兩個月前發布的報告,2023年,美國有150多個聯邦政府高級職位由印度裔擔任,約佔聯邦政府高級職位總數的4.4%。而在2013年,這個數字只有60多個,佔比只有1.7%。

印度裔在美國政治中的亮眼表現背後,是這一群體近年來在美國的迅速壯大。

美國全國廣播公司(NBC)報道指,根據2020年的美國人口普查報告,自認為是「純印度裔」的人口數量已超過自認為是「純華裔」的人口數量。

《印度教徒報》報道指,2023年,美國印度裔人口已突破500萬。

《紐約時報》認為,印度裔群體的壯大與該群體移民美國的時代背景有關,這段歷史也使得印度裔成為美國較為富有且受教育程度較高的亞裔群體。

1965年,美國頒布新移民法取消來自亞洲、非洲等地區移民的限制,大量印度人開始移民美國。近年來,美國科技行業的蓬勃發展使大量企業產生了對軟件工程師和電腦程式員的需求,進而吸引了許多有高等教育背景的印度人,更使印度裔人口在美國增多。

今天,美國印度裔人口中有60%是2000年後移民美國的。

「從某些方面來看,印度裔現在是美國經濟上最成功的族群,這同一個世紀前的情況大相逕庭。那時,他們人數稀少、生活貧困,且處於美國社會底層。」美國雜誌《國家》今年2月撰文分析稱,如今,印度裔美國人在許多領域都功成名就,比如微軟CEO納德拉(Satya Nadella)、谷歌CEO皮柴(Sundar Pichai)、諾貝爾化學獎得主拉馬克里希南(Venkatraman Ramakrishnan,印度裔英國結構生物學家,擁有美國國籍)、普立茲獎獲獎小說家拉希莉(Jhumpa Lahiri)、著名創作歌手Norah Jones等,都是印度裔。

經濟上的成功也為印度裔進入政壇奠定了基礎。

印度《商業標準報》8月引述「Indiaspora」最新發布的報告指,近年來,印度裔每年為美國聯邦財政貢獻3000億美元(約23393億港元)的稅收收入。

在美國的648家獨角獸初創公司中,約有72家由印度裔創辦人領導,佔全美獨角獸公司的11%,這些公司在美國聘用超過5.5萬人。

此外,印度裔僑民還擁有美國約60%的酒店,這帶來了7000億美元(約54583億港元)的酒店業收入,並創造了400萬個工作崗位。

去年9月,美國國內政策委員會主任坦頓(Neera Tanden)曾在一次活動中表示,印度裔美國人在美國取得了不俗的成績,尤其是在拜登(Joe Biden)擔任總統時期。

她表示:「我剛到華盛頓時,克林頓(Bill Clinton)政府中只有少數幾位印度裔美國人。而如今,各政府部門幾乎都有印度裔。比如當我們談論人工智能問題時,白宮科學和技術政策辦公室就是由印度裔普拉巴卡(Arati Prabhakar)管理。」

圖為美國白宮科學和技術政策辦公室(Director of the White House Office of Science and Technology Policy,OSTP)總監,印度裔美國人普拉巴卡(Arati Prabhakar)(美國白宮網站)