美國大選｜賀錦麗再推新經濟政策　倡小型企業稅收減免額提高10倍

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）計劃於9月4日宣布大幅提高小企業創業成本減稅額度，這是她在與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在經濟課題競爭中的最新政策。



2024年9月2日，美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

賀錦麗的競選團隊說，她計劃於4日在新罕布什爾州朴次茅斯（Portsmouth，New Hampshire）的競選活動中宣布這項政策。這一計劃將把小企業的創業成本減稅額度提高到5萬美元（約39萬港元），是當前5000美元額度的10倍，有助於抵消創辦一間小企業平均4萬美元的成本。

這是賀錦麗與特朗普不斷升級的稅收政策對決中的最新舉措，自賀錦麗8月正式獲得民主黨總統候選人提名以來，兩人在稅收問題上尤其針鋒相對。

特朗普的經濟議程核心是減稅承諾。他此前表明，希望繼續大幅削減企業稅，並提議取消對小費工資和社會保障收入的徵稅，以及擴大兒童稅收抵免。

圖為賀錦麗與特朗普的組合相片，左為2024年8月20日賀錦麗在密爾沃基；右為特朗普在貝德敏斯特。（Reuters）

賀錦麗誓言保護中產階級，避免美國家庭遭受高物價之苦。她還打算在第一個總統任期內新增2500萬份小公司創業申請，超過總統拜登（Joe Biden）創下的1900萬份小企業申請紀錄。

為實現這個目標，賀錦麗準備推出多種措施來減少初創企業的繁文縟節，包括制定小公司的標準扣除額，以節省報稅時間。她也計劃啟動一項小企業擴張基金，使社區銀行能夠在新型企業試圖擴張時承擔利息成本。

民調：賀錦麗持續擴大領先優勢

兩黨候選人將於9月10日在搖擺州賓夕法尼亞的費城（Philadelphia）舉行首次總統辯論，賀錦麗目前在民意調查中持續擴大領先優勢，根據《今日美國》（USA Today）和薩福克大學（Suffolk University）3日公布的民調數據，賀錦麗以48%對43%的支持率領先特朗普。

賀錦麗在西班牙裔、黑人和年輕人等關鍵群體中的支持率達到兩位數，女性選民支持率也在激增，墮胎權問題是她競選的首要議題。

2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於在美國密歇根州的西北高中（North Western High School）發表演說。（Reuters）

特朗普則全力爭取大男子主義選民的支持，包括熱愛加密貨幣、極端暴力的終極格鬥錦標賽，以及認為社會變得過於「女性化」和「覺醒」的選民。他抨擊民主黨人拋棄男子氣概，扼殺製造業和採礦業等男性主導的藍領職業，這在具有選舉戰略意義的「鐵鏽帶」（Rust Belt） 社區引起共鳴。

「鐵鏽帶」指美國自1980年代起工業衰退的一片地區，包括美國鋼鐵公司（U.S. Steel）總部所在的賓夕法尼亞州。日本最大鋼鐵製造商日本製鐵（Nippon Steel）尋求以150億美元收購美國鋼鐵公司，引起拜登政府擔憂。

2024年9月2日，美國總統拜登和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

賀錦麗2日在賓夕法尼亞州爭取當地藍領選民支持時說，美國鋼鐵公司應該繼續由美國人擁有和經營。

日本製鐵4日表示，如果收購順利進行，美國鋼鐵公司的核心高級管理層和大多數董事會成員，將由美國公民擔任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

