美國大選｜賀錦麗再推新經濟政策 倡小型企業稅收減免額提高10倍
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）計劃於9月4日宣布大幅提高小企業創業成本減稅額度，這是她在與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在經濟課題競爭中的最新政策。
賀錦麗的競選團隊說，她計劃於4日在新罕布什爾州朴次茅斯（Portsmouth，New Hampshire）的競選活動中宣布這項政策。這一計劃將把小企業的創業成本減稅額度提高到5萬美元（約39萬港元），是當前5000美元額度的10倍，有助於抵消創辦一間小企業平均4萬美元的成本。
這是賀錦麗與特朗普不斷升級的稅收政策對決中的最新舉措，自賀錦麗8月正式獲得民主黨總統候選人提名以來，兩人在稅收問題上尤其針鋒相對。
特朗普的經濟議程核心是減稅承諾。他此前表明，希望繼續大幅削減企業稅，並提議取消對小費工資和社會保障收入的徵稅，以及擴大兒童稅收抵免。
賀錦麗誓言保護中產階級，避免美國家庭遭受高物價之苦。她還打算在第一個總統任期內新增2500萬份小公司創業申請，超過總統拜登（Joe Biden）創下的1900萬份小企業申請紀錄。
為實現這個目標，賀錦麗準備推出多種措施來減少初創企業的繁文縟節，包括制定小公司的標準扣除額，以節省報稅時間。她也計劃啟動一項小企業擴張基金，使社區銀行能夠在新型企業試圖擴張時承擔利息成本。
民調：賀錦麗持續擴大領先優勢
兩黨候選人將於9月10日在搖擺州賓夕法尼亞的費城（Philadelphia）舉行首次總統辯論，賀錦麗目前在民意調查中持續擴大領先優勢，根據《今日美國》（USA Today）和薩福克大學（Suffolk University）3日公布的民調數據，賀錦麗以48%對43%的支持率領先特朗普。
賀錦麗在西班牙裔、黑人和年輕人等關鍵群體中的支持率達到兩位數，女性選民支持率也在激增，墮胎權問題是她競選的首要議題。
特朗普則全力爭取大男子主義選民的支持，包括熱愛加密貨幣、極端暴力的終極格鬥錦標賽，以及認為社會變得過於「女性化」和「覺醒」的選民。他抨擊民主黨人拋棄男子氣概，扼殺製造業和採礦業等男性主導的藍領職業，這在具有選舉戰略意義的「鐵鏽帶」（Rust Belt） 社區引起共鳴。
「鐵鏽帶」指美國自1980年代起工業衰退的一片地區，包括美國鋼鐵公司（U.S. Steel）總部所在的賓夕法尼亞州。日本最大鋼鐵製造商日本製鐵（Nippon Steel）尋求以150億美元收購美國鋼鐵公司，引起拜登政府擔憂。
賀錦麗2日在賓夕法尼亞州爭取當地藍領選民支持時說，美國鋼鐵公司應該繼續由美國人擁有和經營。
日本製鐵4日表示，如果收購順利進行，美國鋼鐵公司的核心高級管理層和大多數董事會成員，將由美國公民擔任。
本文獲《聯合早報》授權轉載