瑞典「環保少女」丹麥出席挺巴示威被捕　示威者：活動訴求遭無視

21歲瑞典社運人士、「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）9月4日又因「堵門」被警察帶走，這次卻不是因為氣候示威，而是示威反對加沙衝突。



綜合路透社和《政治報》歐洲版（Politico EU）4日報道，通貝里當日於丹麥哥本哈根參與丹麥學生團體「學生反對佔領」參加反對加沙戰爭、要求哥本哈根大學（University of Copenhagen）抵制以色列學術機構的示威活動，而被當地警察拘留。

一名警方發言人稱，大約20人堵住哥本哈根大學行政樓的入口，其中3人進入大樓，6人當場被拘留。警方拒絕透露任何被捕者的身份，但「學生反對佔領」組織和通貝里本人Instagram賬號都發布她被捕的畫面。

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）2024年9月4日於丹麥哥本哈根參與反對加沙戰爭、要求哥本哈根大學抵制以色列學術機構的示威活動，而被當地警方拘留。（IG@studerendemodbesaettelsen）

「學生反對佔領」組織還譴責丹麥媒體只聚焦通貝里被捕，卻隻字未提示威活動訴求。

通貝里9月4日在Instagram寫道，她和反對以色列佔領巴勒斯坦的丹麥學生團體「學生反對佔領」一起前往哥本哈根大學行政樓。

通貝里稱，警方接到報警後，有持槍武裝人員衝進大樓。她說：「我們說話不久，他們就在驅離所有人」。

另一段影片中，通貝里賬號發文稱，學生們已經被捕並被帶往警局。

「學生反對佔領」組織4日發文稱，示威者當日上午進入哥本哈根大學行政樓，即校長辦公室所在地，要求學校對以色列高校進行「學術抵制」（指切斷機構間學術合作項目），「我們的大學不能再同流合污了！現在就要學術抵制！」

在2024年5月9日舉行的歐洲歌唱大賽（Eurovision）半決賽中，以色列選手戈蘭（Eden Golan）憑藉歌曲《Hurricane》成功晉級總決賽。圖為有「環保少女」之稱的瑞典女子通貝里（Greta Thunberg）在瑞典馬爾默參與抗議戈蘭參加歐洲歌唱大賽的遊行。（Reuters）

該組織稱，通貝里加入他們的示威活動，但不久就與其他學生一起被捕。

「學生反對佔領」譴責丹麥媒體只顧着搶發通貝里被捕畫面，對她為何出現在示威現場隻字不提。組織稱：「媒體寧願選擇關注一個人被捕，也不報道以色列在加沙犯下的戰爭罪和近期約旦河西岸不斷升級的衝突。」

通貝里賬號轉發她被捕的視頻：

本輪以巴衝突在2023年10月爆發後，通貝里就在社交媒體發文聲援巴勒斯坦人和所有受影響的平民，呼籲立即停火。她還分享一個「挺巴」賬戶的帖文，指「種族滅絕」正在加沙上演。

當時，以色列軍方發言人沙利卡（Arye Sharuz Shalicar）猛烈抨擊通貝里的言論，他稱：「在我看來，任何人在未來以任何方式認同通貝里，都是恐怖主義的支持者。」

在2024年5月9日舉行的歐洲歌唱大賽（Eurovision）半決賽中，以色列選手戈蘭（Eden Golan）憑藉歌曲《Hurricane》成功晉級總決賽。圖為有「環保少女」之稱的瑞典女子通貝里（Greta Thunberg）在瑞典馬爾默參與抗議戈蘭參加歐洲歌唱大賽的遊行。（Reuters）

《政治報》歐洲版稱，自哈馬斯2023年10月7日對以色列發動突襲，隨後以色列國防軍在加沙和約旦河西岸進行持續的致命行動以來，「挺巴」情緒蔓延，校園示威活動已連續11個月在世界各地爆發。

本文獲《觀察者網》授權轉載

