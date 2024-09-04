以色列消息人士：以軍同意在人質協議第2階離撤出費城走廊

央視新聞9月3日稱，以色列一位消息人士表示，以方已通知調解人，其同意在人質交換協議的第2階段撤出費城走廊（Philadelphi corridor）。



2005年9月11日，等待從加沙走廊南部與埃及邊境的「費城走廊」撤軍命令的以色列軍人，在以色列所建的防護屏障旁拍照留念。（Getty）

埃及外交部在3日稍早時候發聲明表示，埃及完全反對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）此前有關費城走廊的言論。聲明稱，該言論試圖借埃及的名義轉移以色列的輿論，旨在阻礙達成停火和人質交換協議，並阻礙包括埃及在內的各調解方努力。

內塔尼亞胡9月2日稱，哈馬斯通過該地從埃及獲取武器，並堅持以色列應控制加沙地帶與埃及邊界的費城走廊。

圖為2024年9月2日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，表示不會放棄控制費城走廊。（Reuters）

費城走廊指的是加沙地帶與埃及邊界交界處綿延約14公里、作為軍事緩衝區的狹長地帶，以色列認為該地區是哈馬斯走私武器的通道。

以軍5月29日宣布已從哈馬斯手中奪取該地帶的控制權，實現對費城走廊的「完全作戰控制」，該地的控制權問題也是當前以巴停火談判的癥結所在。