以色列消息人士：以軍同意在人質協議第2階離撤出費城走廊
撰文：外部來稿(國際)
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央視新聞9月3日稱，以色列一位消息人士表示，以方已通知調解人，其同意在人質交換協議的第2階段撤出費城走廊（Philadelphi corridor）。
埃及外交部在3日稍早時候發聲明表示，埃及完全反對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）此前有關費城走廊的言論。聲明稱，該言論試圖借埃及的名義轉移以色列的輿論，旨在阻礙達成停火和人質交換協議，並阻礙包括埃及在內的各調解方努力。
內塔尼亞胡9月2日稱，哈馬斯通過該地從埃及獲取武器，並堅持以色列應控制加沙地帶與埃及邊界的費城走廊。
費城走廊指的是加沙地帶與埃及邊界交界處綿延約14公里、作為軍事緩衝區的狹長地帶，以色列認為該地區是哈馬斯走私武器的通道。
以軍5月29日宣布已從哈馬斯手中奪取該地帶的控制權，實現對費城走廊的「完全作戰控制」，該地的控制權問題也是當前以巴停火談判的癥結所在。
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