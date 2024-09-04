美司法部就2023年突襲以色列起訴5哈馬斯高層　領導人辛瓦爾入列

美國司法部9月3日宣布就巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動襲擊一事，對5名哈馬斯高層成員提刑事訴訟，其中包括組織領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar），指控他們策劃殺害平民和摧毀以色列國的行動。



2023年10月7日，巴勒斯坦武裝從加沙地帶向以色列發射火箭彈，圖為以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）（Reuters）

美媒3日報道，五名被告分別是已故前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）、辛瓦爾、（Mohammad Al-Masri）、組識二號人物伊薩（Marwan Issa）、前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）和高級官員巴拉卡（Ali Baraka）。

他們將面臨七項指控，包括從事恐怖主義活動、企圖謀殺美國公民以及企圖使用大規模殺傷性武器導致死亡等控罪。

2024年8月14日，美國紐約市，一名親巴勒斯坦示威者在民主黨總統候選人、副總統賀錦麗的競選活動場地外，舉起哈馬斯領導人辛瓦爾的肖像。（Reuters）

路透社3日報道，美國司法部長加蘭（Merrick Garland）在聲明中強調：「正如我們在申訴書中所述，這些被告透過伊朗政府提供的武器、政治支持、資金以及真主黨的支持，領導哈馬斯摧毀以色列並謀殺以國平民。 」