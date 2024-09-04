以色列示威不斷、美國下最後通諜：停火卡在內塔尼亞胡？

以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）再有示威，大批民眾上街抗議、封鎖道路，要求政府立即與哈馬斯達成停火和互換人質協議，是以軍在加沙南部城市拉法發現6名以色列人質的遺體後，當地連續第三天爆發抗議活動。



本周二（3日），白宮表示哈馬斯武裝分子殺害人質，以軍在周末找到了他們的屍體，突顯了加沙停火協議和釋放其餘俘虜的緊迫性。有分析指，以色列總理內塔尼亞胡是目前能否達成協議的關鍵所在。



8月31日，以色列軍隊從加沙南部的一個隧道內打撈出6名人質的屍體。以色列當局表示，最近幾天以軍在該地區行動時，他們被綁架者處決，這在以色列國內引起了不少人的悲痛和憤怒。據以色列政府表示，加沙現時仍有 97 名人質遭扣押，當中只有64人相信仍然生還。

兩日後，大批人質家屬及他們的支持者走上街頭，發起大規模反政府示威活動，數千名哀悼者聚集在一起悼念死難者。有示威人士表示，營救受困加沙、依然在生的以色列人質已經時日無多。另有人質家屬指，當局必須確保盡一切努力讓人質生存獲釋，大家都不想看到再有人質被殺。示威期間，有民眾與警方發生短暫衝突，至少1人被捕。

自以軍日前在加沙南部城市拉法發現6名以色列人質的遺體後，以色列連續第三天爆發抗議活動。(Reuters)

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）日前表示，是時候敲定加沙停火協議，美國將在未來幾天將就此繼續與地區合作夥伴接觸。他補充上週的談判在解決剩餘障礙方面取得了進展，呼籲以色列和哈馬斯為達成協議展現緊迫性和靈活性。

美國及其盟國近期一直在努力推動人質停火協議的談判，冀至少暫時停止加沙衝突，以換取釋放病人、老人和受傷的人質；但相關的協議一直難以達成。白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，美國不會推行「接受或放棄」的概念，「我們正在製定一項提案，確保剩餘人質獲釋，包括立即為加沙人民提供大規模救濟，並達致戰鬥停止。」惟他補充，該提案未有正式提出的時間表。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指，美國正在製定提案，確保剩餘人質獲釋，包括立即為加沙人民提供大規模救濟，並達致戰鬥停止。(Reuters)

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在敲定停火協議方面做得不夠。聯合國安理會4日下午將會就中東特別是以巴局勢舉行會議，預料將討論以色列人質和以軍在西岸行動等一系列議題。

以色列自 10 月 7 日以來一直對加沙發動毀滅性戰爭，目前正因針對巴勒斯坦人的種族滅絕罪接受國際法院的審判。據加沙衛生部稱，已有 40,786 名巴勒斯坦人被殺、94,224 人受傷，大多數是婦女和兒童；此外，還有至少有 1.1萬人下落不明，推測已死在當地的廢墟之下。以方則指，10 月 7 日哈馬斯發動的「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）軍事行動，造成 1,200 名士兵和平民死亡。

當地目前面臨嚴重的飢荒，當地居民非常缺乏糧食和藥物。圖為8月25日加沙走廊中部Deir Al-Balah。(Reuters)

此外，以色列的侵略也導致加沙走廊近200萬人被迫流離失所，其中絕大多數流離失所者被迫進入靠近埃及邊境、人口稠密的南部城市拉法。當地目前面臨嚴重的飢荒，當地居民非常缺乏糧食和藥物。

以哈唔急、美國急？

有參與和以色列停火談判的哈馬斯官員透露，由於地區安全擔憂和即將舉行的總統選舉，美國最近有可能真正試圖促成停火，甚至似乎較衝突雙方都更渴望停火和釋放人質。

雖然，拜登政府希望結束加沙的殺戮以緩解美國國內選民的擔憂，惟內塔尼亞胡有可能打算等待共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在 11 月的大選中獲勝，以便爭取更大的自由度來處理是次衝突。哈馬斯方面則希望確保任何協議都能保證其不會被消滅，並且能繼續統治加沙走廊。

有分析指，拜登政府非常希望在妥協的基礎上實現停火，因為美國大選前政治敏感性加劇。(Reuters)

國際危機組織（International Crisis Group）中東和北非計畫主任Joost Hiltermann表示，並不是內塔尼亞胡或哈馬斯不想達成協議，而是他們「只希望按照他們的條件來達成協議，而兩者是不相容的」。一方面，以方不希望達成任何阻止其繼續戰爭的協議，而哈馬斯領袖卻希望以色列完全撤軍，回到該組織 2023 年 10 月 7 日襲擊以色列之前的狀態。

Hiltermann說：「相較之下，拜登政府非常希望在妥協的基礎上實現停火，因為美國大選前政治敏感性加劇。」根據6月的一項調查顯示，儘管美國公眾對以色列軍事行動的支持自3月以來略有增加，但大多數民主黨人和無黨派選民仍然不贊成，且不贊成以色列在加沙軍事行動的美國人較贊成多。

以哈停火何時能夠達成？圖為9月4日巴勒斯坦Tulkarm。(Reuters)

民主黨希望拯救以色列人質和巴勒斯坦人的生命，主要是因為這關係到大量阿拉伯裔美國人居住的五個搖擺州的投票結果。因此，拜登今年5月宣布了他所謂的「以色列提案」，分為三個階段。在為期六周的第一階段，數百名巴勒斯坦囚犯將被交換為所有婦女、老年人和受傷人質；第二階段將交換所有剩餘人質。如果一切按計劃進行，臨時停火將成為「永久停止敵對行動」。第三階段將開始加沙重建。但內塔尼亞胡相信不會同意這項計劃。

內塔尼亞胡或受制於國內極右翼

上述的哈馬斯官員還指出，談判目前集中在三個關鍵問題上，包括「費城走廊」（Philadelphi corridor）、拉法過境點和囚犯交換問題。其中，停火協議的膠著，很大程度是由於內塔尼亞胡不斷提出新條件，尤其是在費城走廊和拉法口岸問題上，他堅持要求軍隊留在當地，這正在破壞達成協議的機會。

內塔尼亞胡堅持在費城走廊和拉法口岸駐軍，成為達成和平協議的最大膠著。(Reuters)

費城走廊是一個沿着加沙南部與埃及邊境的緩衝區，以色列於5月佔領了該走廊。內塔尼亞胡表示，留在走廊對於防止哈馬斯走私武器至關重要。這不僅加劇了以色列與埃及的緊張關係，以色列政治和安全機構內部人士也開始表達異議，他們認為必須優先考慮遣返人質。

事實上，內塔尼亞胡現時面臨的最大壓力來自以色列內部，以軍官員聲稱，這位總理在邊境上的立場是出於政治而非安全考量。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）稱，從軍事角度而言，佔領費城是沒有必要的，他表示以色列國防軍已準備好為人質的自由付出任何行動代價。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）則多次表明，唯有透過談判達成協議才能讓大多數人回家。

過去幾個月，以色列國防機構一直呼籲採取更大的靈活性來達成協議，但越來越多的人認為內塔尼亞胡正在阻止該協議以安撫他的極右翼盟友。其中，極右翼領導人、財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）和安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）已經重申，應優先考慮擊敗哈馬斯，而非按照他們的要求釋放人質。