美制裁俄國營媒體主編及起訴兩員工　涉試圖網上干預總統大選

美國政府9月4日宣布，對俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）的主編Margarita Simonovna Simonyan，以及其他與該媒體有關的9人實施制裁，原因是他們試圖干預 美國2024年總統選舉。當局指他們秘密招募網紅來影響美國公眾輿論，並散播親俄資訊。美國司法部同日起訴RT兩名員工，指利用空殼公司和虛假身份，向田納西州一家公司支付 1,000 萬美元，用於製作旨在擴大美國政治分歧的網路影片。



涉在美聘用公司製作視頻 挑動國內分裂

司法部的刑事起訴書指控，RT員工Konstantin Kalashnikov和Elena Afanasyeva，涉嫌串謀違反美國反洗錢法和外國代理人法。兩人均以俄羅斯為基地，目前未有被捕。

司法部指出，自去年11月以來，該家田納西州公司製作近2,000個有關移民和通貨膨脹等主題的視頻，這些視頻在YouTube的瀏覽量已達1,600萬次。起訴書未披露公司的名字，也未提到有人員因不當行為被起訴，但指該公司未報告收受 RT資助，也從未向司法部登記為外國政府擔任代理人。

FBI申沒收32個網絡域名 涉及惡意影響活動

另外，美國聯邦調查局（FBI）分別向法院申請沒收32個網絡域名，指涉及「惡意外國影響」活動，包括試圖煽動公眾反對美國對烏克蘭提供援助。

美國司法部7月已曾表示，發現及阻止俄羅斯透過社交媒體散播不實信息，包括發現與RT相關的鏈接，秘密傳播親俄資訊。

2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）於在美國密歇根州的西北高中（North Western High School）發表演說。（Reuters）

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年8月26日在密歇根州舉行的美國民警衛隊協會（NGAUS）大會上發表講話。（Reuters）

針對相關指控，俄羅斯議員Maria Butina指「純屬垃圾」，稱美國不論由民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）抑或共和黨的特朗普（Donald Trump）贏得總統，對莫斯科來說都不重要。

俄羅斯駐美大使館未有回應。RT方面則嘲諷：「美國人的生活確定有3樣東西：死亡、稅收和RT干預美國選舉」。

過去有報道稱，美國情報評估發現，莫斯科在2016年、2020年的大選中，都曾秘密干預。不過，莫斯科持續否認指控。