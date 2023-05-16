美國特別檢察官報告：FBI對特朗普涉通俄調查欠實質證據

美國特別檢察官德拉姆 （John Durham）5月15日發表報告稱，美國聯邦調查局（FBI）欠缺實質證據來調查前總統特朗普（Donald Trump）2016年競選團隊涉嫌通俄的事件，而且FBI也過度依賴特朗普的政治對手提供的線索來推動調查。



FBI調查特朗普競選團隊涉嫌通俄的事件，調查的行動代號是Crossfire Hurricane。德拉姆2019年5月開始調查FBI在Crossfire Hurricane調查初步階段可能出現的失誤。

德拉姆5月15日發表長達306頁的報告，內容指美國情報和執法部門在Crossfire Hurricane調查展開前，沒任何實質證據來證明特朗普競選團隊與俄羅斯勾結。

他表示，FBI調查特朗普競選團隊涉通俄事件時，所採用的方式與調查其他政治敏感事件時有分別，包括幾宗涉及特朗普競爭對手希拉里（Hillary Clinton）的事件。他稱例如在調查開始前，希拉里以及其他官員接受簡報，得知自己可能成為涉及外國干預事件的調查目標；而在FBI對4名特朗普競選團隊成員展開調查前，特朗普沒收到這種簡報。