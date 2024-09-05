阻哈馬斯劫加沙人道援助　內塔尼亞胡：擬奪走哈馬斯食物分配權

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列計劃從哈馬斯手中奪取對加沙地帶糧食分配的控制權。



彭博社9月5日報道，內塔尼亞胡4日說，此舉是為了阻止哈馬斯強行掠奪人道援助物資的行為。「他們偷走食物，向加沙人民收取高昂的價格，這就是他們希望繼續生存下去的方式。」

以巴衝突：圖為2024年9月2日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，表示不會放棄控制費城走廊。（Reuters）

他說：「我們必須奪走他們的控制權。我不想統治加沙。我不想管理加沙。但我想奪走他們的控制權。」

目前尚不清楚內塔尼亞胡希望由以軍向巴勒斯坦人分發食品和必需品，或是由國際援助團體在以色列監督下分發食品和必需品。

戰爭初期，以色列拒絕讓人道援助物資進入加沙，引起全世界的譴責和美國的壓力。

內塔尼亞胡也加倍拒絕從加沙和埃及邊境的戰略走廊撤退，這是停火和人質協議的一部份。

他說，在任何協議的第一階段，以色列士兵將留在費城走廊，該階段將持續42天。他說，如果另一支國際部隊能夠封鎖邊境，以色列願意討論不同的安排，儘管他對能否達成這樣的協議表示懷疑。

2024年9月4日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

一名美國高級官員4日說，費城走廊並不是停火談判中唯一的分歧問題。另一個爭論點是每釋放一名以色列人質將釋放多少名巴勒斯坦囚犯，這個問題因最近六名人質遇難而受到影響。