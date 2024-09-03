俄羅斯將修改核武政策 中國的警醒非常重要

針對俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫（Sergei Ryabkov）日前在接受採訪時表示，俄羅斯將修改其核政策，以應對西方在烏克蘭問題上的行動，中國外交部發言人毛寧9月2日在回答記者提問時表示，中方多次重申，核武器用不得，核戰爭打不得。毛寧表示，2022年1月，五個核武器國家領導人發表了關於防止核戰爭的聯合聲明，也指出核戰爭打不贏也打不得。當前形勢下，各方應當保持冷靜克制，通過對話協商共同推動局勢緩和，減少戰略風險。

考慮到俄烏戰爭的膠着態勢和世界面臨的動盪局勢，針對俄羅斯可能修改核武政策的表述，中國的警醒非常重要，也非常及時。

俄烏戰爭是一個世界排名第二的核大國和一個雖然沒有核武器，但是卻由世界頭號核強國在背後提供戰爭支持的國家集團之間的戰爭。因為發動這場戰爭的一方在軍事、科技、經濟等領域都和另一方差距甚遠，在戰場上經常陷入被動，因此屢屢有威脅動用核武的聲音傳出。自戰爭爆發以來，俄聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫多次發出威脅，稱如果與北約發生戰爭，俄羅斯將不得不使用核武器。俄總統普京雖未直接表達過類似威脅，但在2024年的國情咨文中也明確表示，俄羅斯的戰略核力量處於全面準備狀態，他並警告任何武裝干涉俄羅斯者將遭遇前所未有的慘敗，將遭遇使用核武器的衝突。

將這場戰爭的進程與有關「可使用核武」的威脅作為兩條線平行匹配可以發現，每當戰局對俄羅斯不利，「可使用核武」的聲音就會變大。比如，在俄羅斯全面進攻遇挫轉為局部強攻，進而又轉為居險防守，再通過公投將烏克蘭東部四洲領土併吞劃入俄羅斯版圖等幾個關鍵節點，使用核武的聲音就變大。在烏克蘭試圖另闢戰場，攻入庫爾斯克以減輕正面戰場壓力後，威脅動用核武的聲音又起。這就說明，作為戰爭相關方，必要時動用核武其實一直都在俄羅斯的選項清單上。

俄烏戰爭：A Ukrainian emergency personnel works among the rubble at the site where a hotel was hit by a missile in Kramatorsk, Donetsk regionAugust 25, 2024. REUTERS

塔斯社9月1日報道，俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫表示，俄羅斯對最新的衝突和特別軍事行動中西方的行動進行審視分析，將在此基礎上修改核政策。他還稱，「這項工作已進入後期階段，我們有明確的意向對核政策進行修正」。塔斯社稱，里亞布科夫此前曾表示，由於美國及其盟國的行動，外交局勢嚴重升級，莫斯科正在不斷分析其核威懾文件在應對這些挑戰時的表現。報道還提到，根據2020年批准生效的俄羅斯核威懾國家基本政策，俄羅斯視核武器為一種威懾手段，僅在迫不得已的情況下方可使用。

在俄烏戰爭持續發展並且可能長期持續，戰局變幻莫測的情況下，里亞布科夫所稱的「俄羅斯對最新的衝突和特別軍事行動中西方的行動進行審視分析，將在此基礎上修改核政策」就是一個清晰的威脅性表述。儘管里亞布科夫並未明確說明會如何修改，但考慮到戰場態勢，有極大可能是對核武器的使用場景進一步放鬆。

中國對俄烏戰爭的立場是「和為貴」，不支持戰爭的任何一方，也不為任何一方輸送武器，尤其反對戰爭外溢，泛化為國家集團之間的軍事對抗行為。中方認為，俄烏軍事衝突是核威懾均衡之下的常規戰爭，各方尤其需要堅守和維護「不使用核武器」的共識。 對於時時出現的核威脅更是高度警惕。所以俄烏軍事衝突一年，核威脅的陰雲開始浮現時，中國在立場文件中就鄭重重申和強調「核武器用不得，核戰爭打不得。 反對使用和威脅使用核武器」，同時呼籲「維護核電站安全」，「堅決避免出現人為核事故」。

再進一步看，除了俄烏戰爭，當今世界其它地方也衝突不斷，比如巴以衝突也有不斷擴大之勢，朝鮮半島也不穩定，而且這些地區衝突矛盾裏都有核的陰影，成為人類普遍安全的嚴重隱患。中國作為聯合國安理會常任理事國，一個致力為維護國際和平發展，對全球公共治理承擔相應責任的國家，當然不願意看到這些情況發生，所以，不管是俄羅斯還是烏克蘭，亦或是其它地區衝突中有人發出核威脅，中方都及時發聲表明態度，希望能遏制事態往惡化發展。「核武器用不得，核戰爭打不得」，當前形勢下，尤其爆發在有核國家之間的衝突，各方都應當保持冷靜克制，通過對話協商共同推動局勢緩和，減少戰略風險。