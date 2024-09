俄羅斯將修改核武政策 中國的警醒非常重要

針對俄羅斯外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫(Sergei Ryabkov)日前在接受採訪時表示,俄羅斯將修改其核政策,以應對西方在烏克蘭問題上的行動,中國外交部發言人毛寧9月2日在回答記者提問時表示,中方多次重申,核武器用不得,核戰爭打不得。毛寧表示,2022年1月,五個核武器國家領導人發表了關於防止核戰爭的聯合聲明,也指出核戰爭打不贏也打不得。當前形勢下,各方應當保持冷靜克制,通過對話協商共同推動局勢緩和,減少戰略風險。

考慮到俄烏戰爭的膠着態勢和世界面臨的動盪局勢,針對俄羅斯可能修改核武政策的表述,中國的警醒非常重要,也非常及時。

俄烏戰爭是一個世界排名第二的核大國和一個雖然沒有核武器,但是卻由世界頭號核強國在背後提供戰爭支持的國家集團之間的戰爭。因為發動這場戰爭的一方在軍事、科技、經濟等領域都和另一方差距甚遠,在戰場上經常陷入被動,因此屢屢有威脅動用核武的聲音傳出。自戰爭爆發以來,俄聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫多次發出威脅,稱如果與北約發生戰爭,俄羅斯將不得不使用核武器。俄總統普京雖未直接表達過類似威脅,但在2024年的國情咨文中也明確表示,俄羅斯的戰略核力量處於全面準備狀態,他並警告任何武裝干涉俄羅斯者將遭遇前所未有的慘敗,將遭遇使用核武器的衝突。

將這場戰爭的進程與有關「可使用核武」的威脅作為兩條線平行匹配可以發現,每當戰局對俄羅斯不利,「可使用核武」的聲音就會變大。比如,在俄羅斯全面進攻遇挫轉為局部強攻,進而又轉為居險防守,再通過公投將烏克蘭東部四洲領土併吞劃入俄羅斯版圖等幾個關鍵節點,使用核武的聲音就變大。在烏克蘭試圖另闢戰場,攻入庫爾斯克以減輕正面戰場壓力後,威脅動用核武的聲音又起。這就說明,作為戰爭相關方,必要時動用核武其實一直都在俄羅斯的選項清單上。

俄烏戰爭:A Ukrainian emergency personnel works among the rubble at the site where a hotel was hit by a missile in Kramatorsk, Donetsk regionAugust 25, 2024. REUTERS