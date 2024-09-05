以巴停火談判僵局　美國或最快本週提出新方案　盼解決2大爭議

有美國高級官員9月4日表示，美方正竭力要在未來幾天就加沙停火和釋放人質協議提出新建議，希望解決導致談判陷入僵局的主要癥結。



拜登政府一名高級官員4日透露，協議的大部份內容已達成一致，但談判人員仍在努力達成兩大障礙的解決方案，即以軍堅持留駐加沙和埃及之間的費城走廊（Philadelphi corridor），以及交換哈馬斯人質和巴勒斯坦囚犯的具體人選。

圖為2024年9月2日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，表示不會放棄控制費城走廊。（Reuters）

另一名美國官員說，新的協議草案可能會在下週或甚至本週出爐。他說，美國首席談判代表、中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）領導負責起草協議草案的美國高官小組，成員包括白宮中東問題協調員麥格克（Brett McGurk）和國務卿布林肯（Antony Blinken）。

由於哈馬斯最近殺害6名人質，使談判變得更加複雜，美國官員強調達成協議的緊迫性，並表示「談判代表們極度憂心，達成協議的機會正在溜走。」

埃及消息人士稱，美國正從更具協商性的方式，轉向試圖施壓各方實施停火計劃。不過，美國官員強調，即使新的計劃失敗，華盛頓將繼續努力實現停火。

圖為2024年9月4日，在加沙南部的汗尤尼斯，一名巴勒斯坦人走過在以色列與哈馬斯衝突下變成廢墟的房屋。（Reuters）

5個阿拉伯國家包括沙特阿拉伯，以及巴勒斯坦權力機構和埃及，於3日皆拒絕以色列在費城走廊繼續駐軍的要求。土耳其也在4日發表類似聲明。

根據以色列和哈馬斯已經接受的三階段停火提案，以色列必須在協議第一階段從加沙所有人口稠密地區撤軍。

美國高官說，目前的爭議在於費城走廊是否符合人口稠密區的條件。美國高官小組正在考慮以軍必須撤出費城走廊的哪些地區以及可以留駐在哪些地區。

2024年9月4日，在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis），一名巴勒斯坦兒童背着一個袋子，站在被以色列襲擊摧毀的房屋廢墟旁。（Reuters）

內塔尼亞胡堅持保留對費城走廊的控制權

據了解談判情況的官員透露，卡塔爾2日舉行的談判中，以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea，又譯巴爾內亞）率領的以色列代表團告訴調解人，以色列願意在第一個42天停火階段後從費城走廊撤軍。

但數小時後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷召開的記者會上堅稱，以色列要保留對費城走廊的控制權。

內塔尼亞胡4日重申，以色列必須在費城走廊駐軍，否則將使哈馬斯得以把武器偷運入加沙，並把人質和恐怖分子偷運出去。他也指責哈馬斯拒絕有助於推動人質獲釋的所有加沙停火協議內容。

2024年9月2日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

哈馬斯5日反指內塔尼亞胡堅持留守費城走廊是在試圖阻撓達成協議。它在即時通訊平台Telegram上說，沒有必要達成新協議，因為他們幾個月前已經同意美國總統拜登（Joe Biden）提出的停火協議。哈馬斯強調：「我們不需要新的提案。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

