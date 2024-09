有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)表示,一旦中東地區的衝突升級,經濟可能會遭遇類似1970年代的石油衝擊。



魯賓尼接受外電訪問時指出,中東地區風險正在上升。以色列與巴勒斯坦之間的衝突已經蔓延至該區,並觸發石油生產國伊朗作出軍事回應的可恃性。如果以色列與伊朗之間的衝突演變成全面戰爭,這可能會影響伊朗的石油出口,引致原油價格大幅飆升。

他續稱情況將類似於1970年代全球經濟經歷的石油衝擊。當時地緣政治緊張局勢導致油價飛漲,但承認他到目前為止,中東衝突對油價的影響較為溫和。

以巴戰爭:Palestinians leave a school sheltering displaced people following an Israeli strike, amid Israel-Hamas conflict, in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, July 27, 2024.(REUTERS)