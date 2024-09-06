朝鮮水災4000死　逾萬人流離失所　韓媒：金正恩處決數十失職高官

朝鮮7月遭遇嚴重的暴雨災害，特別是與中國相鄰的西北部地區，造成4,000人死亡、1.5萬人流離失所。韓媒報道，朝鮮領導人金正恩視察災區後大怒，以失職貪腐等罪名，處決了20至30名地方官員。



朝鮮《勞動新聞》報道，金正恩嚴厲批評國家機關和地方官員，指責他們沒有採取有效措施防洪，從而釀成嚴重的災難性後果。

韓國TV朝鮮（TV Chosun）3日報道，金正恩在視察災區後十分憤怒，在專用列車內召開緊急會議時，下令撤換慈江道黨責任秘書和社會安全相。

朝鮮領導人金正恩訪問洪水災區，圖為朝中社2024年8月10日公布的圖片（ KCNA via REUTERS）

韓國政府相關人士說：「據悉，8月底水災地區的20至30名幹部同時被槍決。政府還獲悉慈江道黨責任秘書姜奉勛（Kang Bong-hoon，音譯）也被撤換的情況，並正在確認相關消息。」

朝鮮除了因應對水災不力而對官員進行處置外，還指控這些官員涉及不正之風或玩忽職守等行為。

這張2024年7月31日釋出的照片顯示，朝鮮最高領導人金正恩乘搭橡皮艇視察水災地區。（Reuters）

值得一提的是，慈江道明明是受災最嚴重的地區，但朝鮮官方對此保持沉默。

分析人士認為， 慈江道作為朝鮮武器生產集中地，可能涉及敏感的軍事設備和對外關係，金正恩對該地區的處理顯得尤為謹慎。為此，金正恩不去慈江道，而選擇前往受災較輕的平安北道視察，並邀請當地災民前往平壤居住。

分析指出，金正恩政權似乎想通過加強恐怖統治來應對邊境地區日益擴散的民心背離現象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

