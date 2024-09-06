特朗普談經濟政綱：Elon Musk將領導新設委員會　檢視政府效率

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月5日在紐約的一場演說中，闡述一系列經濟政綱，指倘若他贏得11月的大選，將成立一個由美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率委員會（Government Efficiency Commission）。



圖為2020年1月7日在中國上海舉行的特斯拉（Tesla）中國製Model Y專案開幕禮上，公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）走到顯示Model 3汽車影像的熒幕前方。（Reuters）

路透社5日報道，特朗普當日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說稱，委員會將對整個聯邦政府進行全面的財務和績效審查，遏止欺詐和不恰當付款，並提出有關「徹底改革」的建議。

馬斯克8月19日已表示，曾與特朗普就此事討論，並表示有興趣在該機構任職。他5日在社交媒體X上寫道：「如果有機會，我期待為美國服務，且不需要獲得報酬、頭銜和認可。」

除了成立委員會外，他還提到數項經濟政綱，包括將對所有進口貨品加徵10%至20%關稅的計劃，同時向專注國內生產的公司下調企業稅；開放大片聯邦土地用於建設「低稅、低監管」住宅，以降低住屋成本。