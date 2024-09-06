美駐華大使：美軍印太司令部司令將與解放軍南部戰區司令員通話

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）9月5日說，美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）將在未來幾週內與中國解放軍南部戰區司令員進行對話，目的是防止兩大超級大國之間發生任何軍事誤解。



路透社報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月剛訪問北京，與中共中央軍委副主席張又俠會面，兩人同意安排美國印太司令部司令和解放軍南部戰區司令員通電話。

伯恩斯5日接受《外交政策》（Foreign Policy）雜誌在線訪問時說，去年美國擊落疑似中國偵察氣球後，美中關係跌至歷史低點，華盛頓一直尋求與北京建立更緊密的軍事溝通渠道。

他說：「即使在氣球事件期間，中方也拒絕與我們的高級軍事領導層對話，但現在我們取得一些進展。

「海軍上將帕帕羅應該會在未來幾周與中國人民解放軍南部戰區司令員通電話。」

伯恩斯說，美國「非常希望這種對話能夠繼續，在雙方更高層級官員之間進行」，即美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長董軍，以及美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）與中國同行通話。

「我們必須保持這種聯繫，這樣如果發生事故或誤解，我們的軍方領導層可以會面以降低緊張局勢，調解衝突或爭端，並確保雙方以理性的方式來解決問題。」

伯恩斯說，他對中國「侵略性」的軍事擴張以及中國海軍對美國盟友菲律賓和日本的「侵略性和恐嚇性行為」，感到擔憂。

「這就是為甚麼我們希望得到中國政府的承諾，一旦發生事端，我們兩軍領導層可以立即溝通，以降低緊張局勢，進行調解和解決問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

