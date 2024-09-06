以巴僵局｜布林肯促雙方解決餘下分歧 哈馬斯堅持達成人質交換
撰文：王海
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美國務卿布林肯（Antony Blinken）9月5日表示，以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）都有責任就剩餘的議題達成妥協，以達成加沙停火協議。哈馬斯同日重申，應在保證加沙全面停火的前提下達成交換被扣押人員的協議。
據路透社9月5日報道，布林肯在海地舉行的新聞發布會上表示：「根據我所看到的情況，雙方就停火協議90%的內容都已達成共識，但仍然存在一些關鍵問題，其中包括與埃及接壤，加沙南部費城走廊的駐軍問題。」
布林肯指：「我預計在未來數日，我們將與以色列，而他們（卡塔爾和埃及）將與哈馬斯，分享我們（美方）就具體如何解決停火協議中剩餘問題的想法。 」
央視同日報道，哈馬斯發布其政治局成員，兼加沙停火和人員交換協議談判代表團團長哈亞（Khalil al-Hayya）的公開講話，重申應在保證加沙全面停火的前提下，達成交換被扣押人員的協議。
哈亞在講話中強調，任何協議都必須包括加沙的全面停火、以軍完全面撤出加沙、允許加沙民眾自由返回家園等內容。
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