以巴僵局｜布林肯促雙方解決餘下分歧　哈馬斯堅持達成人質交換

美國務卿布林肯（Antony Blinken）9月5日表示，以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）都有責任就剩餘的議題達成妥協，以達成加沙停火協議。哈馬斯同日重申，應在保證加沙全面停火的前提下達成交換被扣押人員的協議。



據路透社9月5日報道，布林肯在海地舉行的新聞發布會上表示：「根據我所看到的情況，雙方就停火協議90%的內容都已達成共識，但仍然存在一些關鍵問題，其中包括與埃及接壤，加沙南部費城走廊的駐軍問題。」

圖為2024年8月1日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在蒙古國都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）出席新聞發布會。（Reuters）

布林肯指：「我預計在未來數日，我們將與以色列，而他們（卡塔爾和埃及）將與哈馬斯，分享我們（美方）就具體如何解決停火協議中剩餘問題的想法。 」

央視同日報道，哈馬斯發布其政治局成員，兼加沙停火和人員交換協議談判代表團團長哈亞（Khalil al-Hayya）的公開講話，重申應在保證加沙全面停火的前提下，達成交換被扣押人員的協議。

圖為2024年8月2日，卡塔爾首度多哈，哈馬斯官員哈亞（Khalil Al-Hayya，中）坐在被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的靈堂前。（Reuters）

哈亞在講話中強調，任何協議都必須包括加沙的全面停火、以軍完全面撤出加沙、允許加沙民眾自由返回家園等內容。