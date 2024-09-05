參拜靖國神社　烏克蘭駐日本大使蠢翻了 !

烏克蘭駐日本大使蠢翻了！

一個正被侵略的國家，正需要在全球高舉「反侵略」的旗幟，以最大可能孤立戰場對手，爭取國際同情與援助，想不到它駐日本的大使，居然在9月3日，中國抗戰勝利紀念日當天，去參拜了供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社，惹起了周邊國家的集體憤怒。

若是為了讓日本開心，偷偷去參拜一下蠢得也算輕一點，畢竟日本也是在俄烏戰爭中支持烏克蘭一方的國家，為從金主爸爸那裏多討得一些援助，去跪一跪這個金主爸爸，讓金主爸爸開心一點，好像也有一般蠢貨可以自洽的邏輯。

但烏克蘭駐日大使這個蠢貨的蠢不是一般的蠢，他不僅在社交媒體X的烏克蘭官方賬號上大張旗鼓宣揚放出其恭恭敬敬參拜、題詞的照片，還特地選在9月3日中國抗戰勝利紀念日當天，而且還到日本二戰中侵略他國的標誌性神社中去「瞻仰為國捐軀的烈士」，這不是一蠢、再蠢、三蠢是什麼？

靖國神社供奉了不少沾滿中國人民和亞洲人民鮮血的日本戰犯，包括東條英機、松井石根、土肥原賢二、廣田弘毅、木村兵太郎等等。它是日本軍國主義不思悔改，為戰犯招魂的場所，日本法西斯和軍國主義的象徵，每年日本政客參拜靖國神社，都會在亞洲國家，特別是中、韓、朝鮮等國引起外交風波，作為一個駐日本大使，他能不知道這些常識？

他難道不知道這個參拜，就好像是在歐洲勝利紀念日，到德國去紀念希特勒？到意大利去參拜墨索里尼？

烏克蘭駐日本大使2024年9月3日參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。（來自烏克蘭駐日大使館X媒體官方賬號）

如果這位大使覺得中國的感受不重要也就罷了。畢竟在這場戰爭中，中國從未表態支持過烏克蘭，也沒有參與制裁俄羅斯，反而一直和俄羅斯一直保持着非常親密的「戰略協作夥伴關係」，反對對俄羅斯的單邊制裁，反對向交戰雙方供應武器，和俄羅斯的雙邊貿易也不降反增。

儘管中國一直表明自己的中立、勸和、促談立場，但從烏克蘭的角度，和其它明確譴責並制裁俄羅斯、為烏克蘭提供軍事援助的國家相比，認為中國不夠中立，對中國有情緒也不奇怪。

他難道不知道韓國、新加坡和東南亞等國也是日本對外侵略戰爭的受害國？不考慮一下這些聲援、軍援烏克蘭國家的感受？

他難道不知道美國也是二戰中對日宣戰的國家？不考慮二戰中和日本法西斯激戰過的美國老兵和他們家人的感受？

他難道不知道中國不能得罪，連他的總統都在儘量爭取中國，幾次請求和中國領導人見面，他的外長前不久到訪中國也公開感謝中國的中立立場？

美國和韓國，可都是烏克蘭的主要軍援國，為討得日本金主爸爸的笑臉，把另兩個更重要的金主爸爸的臉踩到地上用力摩擦，他這不是蠢是什麼？

他在中國的傷口撒鹽，難道是想把中國逼到烏克蘭的對立面嗎？

在當下高度敏感的國際格局下，作為一個處處有求於人的弱國，應該儘量放低身段，儘量少惹事，少惹爭議，這位烏克蘭駐日本大使可好，一舉就戳在了東亞國家的痛處，惹起了中、韓等國輿論的憤怒。

這樣愚蠢的大使，還不趕緊召回撤換，難道要留着過年嗎？

一個本可作為東歐橋樑，溝通歐美和俄羅斯，盡享地緣紅利的國家，卻落到今天這個災難性地步，看看這些政客的愚蠢，真是一點都不奇怪！