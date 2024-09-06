杜魯多失執政聯盟夥伴　或致加拿大提早選舉　總理職位陷危機

加拿大媒體9月4日報道，新民主黨（New Democratic Party，NDP）當天宣布終止與總理杜魯多（Justin Trudeau）所屬自由黨簽署的信任協議。美媒分析認為，此舉很可能導致加拿大提早下屆大選，自由黨現時民望低迷，杜魯多的總理職位岌岌可危。



根據選舉預測網站338Canada數據，若現時舉行聯邦選舉，加拿大5大政黨支持率分別是最大在野黨保守黨42％、執政自由黨25％、新民主黨17％、魁北克黨7％、綠黨5％，此意味保守黨有望大勝，在343個國會議席中可獲210席，成為多數黨執政。

杜魯多領導的自由黨在上一屆2021年大選時，由於所得議席並未過半，為新民主黨黨魁辛格（Jagmeet Singh）簽訂協議，這項協議承諾在議會信任投票中支持自由黨，確保杜魯多領導的自由黨少數派政府能夠順利執政至2025年中，但現時新民主黨退出協議。

2024年6月15日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在瑞士出席烏克蘭和平峰會的開幕式。（Reuters）

《紐約時報》指出，根據加拿大憲法，下屆大選必須在2026年10月前舉行，但理論上，杜魯多率領的政府可能會在9月16日國會復會後垮台。

專家表示，一個主要潛在危機是2025年春夏季需要通過的年度預算案，如果杜魯多未能讓預算案在議會獲得通過，可能會導致提前大選。

圖為2024年8月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在安大略省一間輪胎公司發表講話。（Reuters）

杜魯多自2015年起執政，當時領導自由黨取得大勝，但他現時民望低迷，他領導政壇再次勝選的機會渺茫，總理一職岌岌可危。