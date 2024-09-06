美國民調：受訪者對TikTok潛在禁令支持度降低

一項調查顯示，與18個月前相比，美國成年人對TikTok封禁法令的支持度正在下滑。



據彭博社9月6日報道，美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）5日公布的調查顯示，只有32%的美國成年人支持TikTok禁令，而2023年秋天開展的同一項調查顯示有38%美國成年人支持，同年3月這一比例高達50%。

圖為2024 年8 月15 日，美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席馬里蘭的活動。（Reuters）

調查結果顯示，許多美國人在過去一年半內改變了對TikTok禁令的立場。同時，一半的受訪者開始懷疑TikTok是否真的會被禁，傾向認為「非常或有些不可能」。

不過，調查並沒有詢問受訪者觀點出現變化的原因。

調查還發現，受訪者對TikTok的看法存在黨派分歧，其中共和黨人和支持共和黨的無黨派人士更傾向認為TikTok威脅國家安全，支持度幾乎是民主黨支持者的兩倍。

即便如此，自2023年3月以來，各黨派人士對TikTok禁令的支持率都下降近20個百分點。

上述調查在2024年7月15日至8月4日進行，共訪問了10,658名成年人，誤差範圍為正負1.2個百分點。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

2024年4月24日，美國總統拜登（Joe Biden）將TikTok「不禁就賣」草案簽署成法，要求字節跳動在九個月內——即2025年1月前剝離旗下應用TikTok在美國的業務，否則將面臨全國性禁令。

本文獲《聯合早報》授權轉載

