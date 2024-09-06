法國人妻遭丈夫長年迷暈兼數十人性侵拍片　形容自己像「垃圾袋」

法國一宗性侵案件震驚國際社會，一名婦人長年在被前夫下藥昏迷後，遭陌生男子性侵。



9月5日她在法庭上作證，表示當警方揭發這長達數年的性侵行為，以及數千部影像畫面時，她的世界崩潰了，自己竟然被這些人「當成破布玩偶」。

昏迷時被性侵長達10年 因丈夫偷拍裙底被捕才揭發

被丈夫落藥找72人性侵、拍數千AV 法國人妻看到淫片才知當場崩潰（01製圖）

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綜合法國國營電視台France 24、《紐約郵報》等外媒報道，法國婦人吉賽爾（Gisèle Pélicot）長年被71歲的前夫多米尼克（Dominique Pélicot）和其他50名男子下藥性侵，之後若罪名成立他們可能面臨最高20年的監禁。

在法庭上，吉賽爾透露在2020年底之前，她和結婚50年的丈夫，與3個孩子一起住在普羅旺斯的一個小鎮上，且曾以為他們是一對親密的夫妻。

沒想到當一名保安員發現她丈夫在超市偷拍女性的跨下後，警方搜查了多米尼克的手機和電腦，卻發現驚人的一幕。

多米尼克的電腦裏面有數千張照片和影片，都是當吉賽爾在家中被下藥昏迷不醒時，數名陌生男人在性侵她的畫面。

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回憶起當下吉賽爾表示：

對我來說，一切都崩塌了。這些都是野蠻、性侵的場景。

並離開了她的丈夫。

警方調查發現，多米尼克下藥迷昏妻子並找人性侵的行為，是從2011年開始，持續了將近10年，涉案人數達到72人。

在看過影像後，吉賽爾指出：

他們把我當成破布玩偶，像垃圾袋一樣。

在2年多的調查中，警方追查到50名嫌疑人。而前夫多米尼克預計會在下週出庭。心理學家、精神科醫生和電腦專家也將會出面作證。

吉賽爾的律師巴博諾（Stéphane Babonneau）表示，當事人願意公開自己的名字，並堅持公開審理此案。

對此，吉賽爾告訴法院，希望自己的證詞能夠幫助其他女性免於遭受類似的折磨。同時也是為了與其他性犯罪受害者女性站在一起。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】