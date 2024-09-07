俄羅斯伊朗境內VPN用戶10年來激增4倍　美國籲科技巨頭助滿足需求

美國白宮9月5日召集科技巨頭亞馬遜、Alphabet旗下谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Cloudflare和社會活動人士開會，鼓勵這些美國科技巨頭為政府資助的互聯網審查規避工具提供更多數碼帶寬。



帶寬（Bandwidth，又稱頻寬）是指在固定的的時間可傳送的資料數量，亦即在傳送管道中可以傳遞數據的能力。在數碼設備中，帶寬通常以bps表示，即每秒可傳送之位數。

2023年4月17日，德國漢諾威，圖為2023年漢諾威工業博覽會上展出的一個Google標誌。（Getty）

路透社5日報道，獲美國支持的開放技術基金會（Open Technology Fund，簡稱OTF）發現，互聯網審查規避工具在俄羅斯、伊朗、緬甸等國家的使用量激增，這些國家都對互聯網使用進行嚴格審查。

基金會主席坎寧安（Laura Cunningham）告訴路透社，OTF在會議上向科技公司推介折扣或補貼的服務器帶寬，以滿足OTF資助的虛擬私人網路（VPN）應用快速增長的需求。

坎寧安說：「過去幾年，我們看到VPN的需求激增，主要由俄羅斯和伊朗用戶推動。有10年的時間，我們每月常規支持約900萬VPN用戶，現在這個數字已經增長超過4倍。」

在這張路透社於2017年5月13日製作的示意圖片中，一個人拿著一台筆記型電腦，而網路代碼則投射在他身上。

VPN通過將互聯網流量路由到政府無法控制的外部服務器，幫助用戶隱藏身份、改變在線位置，通常是為繞過內容的地理限制或逃避政府的審查技術。2022年俄烏戰爭爆發後，美國向OTF支持的VPN注入更多資金。

本文獲《聯合早報》授權轉載

