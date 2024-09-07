美土雙重國籍女約旦河西岸疑遭以軍槍殺 白宮籲徹查 土耳其譴責
撰文：劉耀洋
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巴勒斯坦和土耳其官員9月6日表示，一名擁有美國和土耳其雙重國籍女子，當日在約旦河西岸（West Bank）參與反以色列擴建定居點的示威時，遭以軍開槍擊中頭部死亡。美國務院及土耳其外交部其後確認死者為26歲社運人士Aysenur Ezgi Eygi。
路透社6日報道，Rafidia醫院長納法阿（Fouad Nafaa）表示，Aysenur Ezgi Eygi抵達醫院時情況危殆，頭部嚴重受傷。醫護人員曾對她進行急救，但最終仍不治身亡。
以色列軍方則表示，部隊當時曾向一名往士兵投擲石頭的「男性主要煽動者」開火，並指目前正調查「外國女子在槍擊現場死亡」一事的細節。
美國務卿布林肯（Antony Blinken）則對事件表示遺憾，並承諾在必要時採取行動。
美國白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）則表示，他對一名美國公民在約旦河西岸遭槍殺死亡「深感不安」，並已聯繫以色列政府，要求對方提供更多資訊和對這一事件進行徹查。
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在社交媒體上發文譴責以色列，稱將繼續在各方面上努力制止以軍佔領行動和種族滅絕的行為。
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