美國大選｜中俄伊3國涉干預選舉　美情報官員：俄羅斯偏好特朗普

路透社9月6日引述一名匿名美國高級情報官員稱，中國、俄羅斯與伊朗正試圖干預11月的美國總統大選。他指出，俄羅斯在3國之中最為積極，其國營電視台「今日俄羅斯」（RT）已經在美國民間建立影響力，擬誘導選民支持共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



2023年8月15日，一面俄羅斯國旗飄揚在位於莫斯科的俄羅斯央行總部上空。標誌上寫着「俄羅斯銀行」。（Reuters）

美國官員表示，俄羅斯正在利用私營企業和國營媒體秘密放大和煽動美國國內分歧，推動俄方偏好的選舉結果。他指出，「今日俄羅斯」透過其在美國及西方建立的人際網絡，創造和傳播對俄羅斯友好的言論。

報道指，美國官員稱，中國更着重影響大選中較次要的職位；伊朗則比過往更活躍，積極於總統和國會選舉前影響美國選民。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於2024年9月6日在紐約市舉行記者會上發表講話。（Reuters）

美國政府9月4日以試圖干預選舉為由，宣布對俄羅斯國營電視台「今日俄羅斯」（RT）的主編Margarita Simonovna Simonyan，以及其他與該媒體有關的9人實施制裁。