美國大選｜賀錦麗吸金力勝特朗普　1個月籌款超對手2倍多

美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選團隊9月6日宣布，8月份有將近​300萬人提供捐款，共籌得3.61億美元（約28億港元）。相反，共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選團隊4日宣布，他們8月僅籌得1.3億美元，前者的籌款數字是後者的2倍多 。



美媒6日報道，賀錦麗競選團隊當日表示，截至8月底，團隊銀行存款額已高達4.04億美元。相反，特朗普競選團隊同期則為2.95億美元現金。

賀錦麗的巨額資金將全面支持她最後兩個月的競選活動，包括提供3.7億美元的媒體宣傳費用，以及支付分布在各搖擺州310多個辦事處中2,000多名工作人員的工資。

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗於2024年9月5日準備搭乘空軍二號飛機離開美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews ）。（Reuters）

賀錦麗的競選經理羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）在聲明表示，賀錦麗短時間內，已建立一個廣泛而多元的支持者基礎，他們擁有能贏得選舉的熱情、能量和勇氣。

她強調：「隨着選舉進入最後階段，我們將確保把每一分來之不易的錢都用於贏得選民的支持。」

圖為賀錦麗與特朗普的組合相片，左為2024年8月20日賀錦麗在密爾沃基；右為特朗普在貝德敏斯特。（Reuters）

報道提到，雙方競選團隊公布的數據並不代表他們準確籌到的金額，聯邦選舉委員會8月的完整財務文件9月稍後才會對外公開。