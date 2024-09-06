美國大選｜特朗普就2020年企圖推翻選舉案否認控罪

美國華盛頓法院在一份修訂後的聯邦起訴書中，指控前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖推翻2020年大選結果，特朗普對此否認控罪。



據路透社報道，華盛頓法院9月5日就這一刑事指控舉行聽證會，特朗普本人沒有出庭，由他的律師代為抗辯。特朗普是共和黨總統候選人，近來一直尋求對他的刑事指控的豁免權，本案已被拖延數月，預計11月5日大選前幾乎不會開庭審理。

美國最高法院7月1日裁定，往屆總統在職期間採取的行動享有刑事起訴豁免權，並指示下級法院重新考慮特朗普的案件，確定哪些行為是不能被起訴的「公職行為」。5日的聽證會因此聚焦於本案應如何進行。

2024年9月5日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說。（Reuters）

美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）8月27日提交了新的起訴書，保留了對特朗普的四項刑事指控，但刪除了對他涉嫌行為的一些描述。史密斯要求繼續推進此案，稱餘下的所有指控都不在豁免裁決範圍內。

特朗普面對的四項刑事指控包括密謀欺詐美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序、密謀侵犯他人權利。他此前對這四項指控均不認罪，但在沒有證據的情況下，堅稱2020年選舉存在廣泛的舞弊行為。

圖為2024年9月5日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在紐約市的紐約經濟俱樂部發表講話。（Reuters）

特朗普希望本案審理推遲到大選之後，並譴責對他的起訴和其他法律案件都是出於政治動機，旨在破壞他的競選活動。如果特朗普贏得大選，重新入主白宮，預計會指示司法部撤銷指控。

最高法院指示地方法官丘特坎（Tanya Chutkan）決定是否必須撤銷案件的其他部分。特朗普的律師建議丘特坎在大選結束後的12月，再開始權衡豁免裁決的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

