以神之名｜攝理教主鄭明析「下月羈押期滿」　韓國檢方擬追加起訴

撰文：ETtoday
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串流影視平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，描述韓國當地對社會造成深遠影響力的4大派邪教，其中光是描述攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析的份量就佔了3集。鄭明析性侵的女信徒高達萬人，罪名罄竹難書。最新消息指出，鄭明析下個月即將羈押期滿，對此韓國檢方研擬追加起訴。

根據《韓聯社》，現年78歲的攝理教教主鄭明析曾經涉嫌持續性騷、性侵2名外籍女信徒（準強姦罪嫌）而遭到一審羈押（6個月），如今即將於4月27日羈押期滿。

為了不讓鄭明析出獄，大田地方檢察廳今（10）日表示，檢方研擬以鄭明析性侵其他女信徒的罪嫌，向法院提出追加起訴。

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檢方關係人士透露：「由於鄭明析所犯罪嫌皆相同，因此會針對目前警方偵辦的，本國籍（韓國）女性信徒遭性侵事件的其中一名受害者案提出追加起訴，剩下的2名受害者則可能分開進行起訴。」

報道指出，目前忠清南道警方正在偵查今年1月所接獲的報案。3名韓籍女性信徒向警方表示，她們從2018年起便在位於忠清南道錦山郡的教會設施內，慘遭攝理教教主鄭明析多次性騷與性侵。

大田地方法院第12刑事部（法官為羅相勳）於本月7日針對鄭明析案第4度開庭時便表示，基於被告（鄭明析）的「特殊性」，恐怕難以裁定假釋，將會透過集中審理，在本月以內結束針對律師申請證人的審問，在羈押期間內完成宣告。

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據悉，先前鄭明析便因性侵女信徒而被判處10年徒刑，最終於2018年2月出獄。

豈料出獄後的他不改變態狼性，他仍向信徒們洗腦，宣稱自己是「彌賽亞」（救世主），2018年2月至2021年9月高達17次在忠清南道錦山郡珍山面月明洞修道院性侵28歲的香港女信徒（葉萱），2018年7月至該年年底涉嫌撫摸30歲澳洲籍女信徒的特定身體部位。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

攝理教是什麼？

韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。就連KBS電視台製作人也遭揭是教徒。點此了解更多

鄭明析是誰？

現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。研究攝理教近30年的大學教授金度亨便曾解釋該教教徒有多無處不在。點此了解更多

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