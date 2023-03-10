以神之名｜鄭明析入獄轉用音樂向人洗腦？攝理教懶理醜聞周日開騷

【以神之名信仰的背叛／Netflix／方力申女友葉萱Maple Yip／攝理教教主鄭明析】遭控性侵上百位女教友的南韓攝理教教主鄭明析，還會透過音樂洗腦教友嗎？近日就有這樣一場音樂會要在台北市中山堂進行公演，台北市議員徐巧芯提醒台北市文化局應多加注意。



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本月12號在台北市中山堂有一場「2023CGM春季公演—Hello，World！」其中在節目介紹中寫道，下半場將帶領聽眾隨著音樂聆聽自己的內心。以韓國作曲家鄭明析《愛與人生》交響詩，來觀看面對人生虛空、挫折和逆境，如何持續付出愛而擁有永恆的喜悅和幸褔，本次音樂會透過音樂的觸動，使聽眾感受及體會不同的思維，能夠重新看待自己身處的時代，進而思考 希望與祝福的意義。

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演出曲目中也寫到「韓國作曲家鄭明析《愛與人生》交響詩」。文案中將鄭明析稱為一名詩人，而徐巧芯表示，該教會的決審會議紀錄寫道，「為推廣詩人鄭明析的詩作」，疑似使用另一種身份讓加入教會者了解其中心思想、理念，提醒文化局要注意這項活動是否與邪教有關。

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對此，中山堂回應，已與申請單位聯繫，該單位表示不會有超出企劃外的演出，中山堂在演出當日，會由館方人員注意其演出內容，若有不符申請內容之演出，將予以適當提醒及制止，嚴重者可依契約規定終止其演出，必要時會請警方到場協助處理。

鄭明析以宗教名義性侵女教徒，受害者遍布韓國、澳洲、香港、中國，就連台灣也曾爆出上百名台大、政大女學生遭侵害，台北地檢署因此在2003年，對鄭明析發布通緝直到2027年。

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