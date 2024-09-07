柬埔寨國防部：中國將向柬埔寨供2艘軍艦

俄衛網9月7日引述《柬中時報》報道，柬埔寨國防部表示，在柬方申請下，中國將向柬埔寨提供兩艘056C護衛艦。



柬埔寨國防部發言人瑪麗淑潔達（Maly Socheata）向該報記者表示，這純粹是為了提升柬埔寨的海洋防禦能力，保障海上安全，並用於海上救援和其他人道主義活動。

瑪麗淑潔指出，兩艘全新的056C護衛艦預計2025年或更晚的時間移交給柬埔寨。並提到，柬埔寨過去也接受過來自其他國家的軍事支持，包括軍事訓練和武器裝備。

關於雲壤海軍基地（Ream Naval Base）的建設情況，瑪麗淑潔達透露，雲壤基地一期工程已經竣工，二期工程持續建設，並預計將在不久的將來完成。

她重申，柬埔寨憲法禁止外國在柬境內建立軍事基地，柬政府不會允許任何違反憲法和影響國家主權和領土完整的軍事合作項目。她呼籲媒體停止炒作關於中國在柬埔寨建立軍事基地的謠言。

2024年8月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅清邁與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達會面。（中國外交部圖片）

瑪麗淑潔達說：「國防部領導已經多次對這一問題進行了詳細說明，足以消除公眾的疑慮。國防部希望所有媒體能夠準確和深入地報道這一問題，避免傳播不實信息，誤導公眾並損害國家利益。」

《柬中時報》稱，中國援柬埔寨雲壤海軍基地升級改造項目於2022年6月開工。柬埔寨國防部強調，項目建成後，將顯著提高柬海軍現代化建設水平，有效提升柬軍維護國家主權和領土完整能力。