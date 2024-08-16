王毅晤柬埔寨副首相　促共同加大力度剷除賭詐勢力

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月15日在清邁與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達會面。王毅表示，外部環境越複雜，中柬越要堅定不移走團結合作共贏之路。中方始終將發展中柬關係放在中國周邊外交特殊重要位置，願同柬方密切高層交往、深化務實合作、鞏固安全合作。雙方要繼續加大力度，徹底剷除賭詐勢力滋生蔓延的土壤。



2024年8月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅清邁與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達會面。（中國外交部圖片）

2024年8月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅清邁與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達會面。（中國外交部圖片）

王毅指出，瀾湄六國同飲一江水，命運緊相連，是天然的合作夥伴。瀾湄合作起步雖晚，但發展很快。中方願同包括柬方在內的各方一道，通過瀾湄合作推進中南半島整體發展，縮小東盟發展差距，促進東盟一體化建設，為落實三大全球倡議、構建人類命運共同體發揮示範引領作用。

宋金達表示，柬方樂見中國實現現代化，更加繁榮昌盛。中國一直無私幫助發展中國家，致力於維護地區和平穩定。中國的發展將使包括柬埔寨在內的整個地區受益。