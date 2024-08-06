響應一帶一路 柬埔寨斥132億修運河 洪馬內：不惜一切代價完成
撰文：官祿倡
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柬埔寨8月5日響應中國「一帶一路」倡議計劃舉行運河動工儀式，這條長180公里，名為德崇扶南（Funan Techo Canal）的運河，耗資約17億美元（約132億港元）。總理洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）現身開工典禮表示， 這個運河建造計劃是「具歷史性」，「我們將不惜一切代價建造這條運河」。
運河計劃連接柬埔寨首都金邊和南部沿海的Kep省，使其能夠通往暹羅灣（Gulf of Thailand，又譯泰國灣）。
運河貫穿首都金邊與西南部Kep省的，柬埔寨政府表示，運河可減少對越南港口的依賴，產生的經濟活動價值將比所費成本高出21%至30%。
美媒5日引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）專家阮克江（Nguyen Khac Giang）分析指，運河或將改變柬埔寨出口貨船的航行路線，令原本經過越南港口出海的貨船轉而利用運河出海。
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