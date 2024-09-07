中美商貿工作組會議　王受文：反對以「產能過剩」藉口推貿易限制

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文9月7日與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議。中方重點就美國對華301關稅和造船等產業301調查、泛化國家安全、制裁中國企業等表達關切，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。



中國商務部指，雙方圍繞落實兩國元首三藩市會晤重要共識，就各自關心的政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行專業、理性、務實的溝通，中央網信辦、工業和信息化部、財政部、國家醫保局、國家藥監局等部門代表參會。

王受文表示，中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面加深改革、推進中國式現代化作出系統部署，中國將進一步全面加深改革，擴大開放，實現高質量發展，一個人口規模巨大的現代化中國，對美國而言是機遇，而不是威脅。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文2024年9月7日與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議（中國商務部）

王受文強調，中美元首三藩市會晤為兩國經貿關係發展指明方向，中美商貿工作組第一次副部長級會議今年4月在美成功舉行，中方願與美方共同努力，加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國工商界合作創造良好政策環境。

商務部指，中方重點就美對華301關稅和造船等產業301調查、泛化國家安全、制裁中國企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、中國企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。

中方稱，雙方同意將為各自舉辦的貿易投資促進活動提供必要支持；在跨境數據流動、檢驗檢疫、醫療保健和婦女健康、醫療器械、清潔能源等領域保持溝通；繼續推動中美企業合作對接項目並增設項目辦公室；在二十國集團、亞太經濟合作組織等機制下加強合作。兩國商務部願與中美企業保持溝通，聽取企業意見。