全國首例 美國密蘇里州出現首宗「無接觸史」H5禽流感病例
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國密蘇里州（Missouri）9月6日通報一名成年人感染禽流感病例，這是美國首個未接觸染疫動物的人類感染禽流感病例。
法媒6日報道，據密蘇里州衞生部門和美國疾病控制和預防中心（CDC）當日通報，這名本身有病的人8月22日入院，接受抗流感病毒藥物治療，隨後康復出院。
病人的流感類型在初步檢測中顯得可疑，因此被送往州和聯邦實驗室進行進一步檢測。結果顯示，病人感染H5型流感，即禽流感。
這是美國2024年第14名樣本在禽流感檢測呈陽性反應者，也是第一個未與染疫動物接觸的禽流感病人。CDC說，目前尚未發現病人的密切接觸者或者任何其他人受感染。
禽流感是由病毒引起的動物傳染病，通常在鳥類中傳播，少數情況下會感染豬。禽流感病毒高度針對特定物種，但偶爾會通過密切接觸或受污染的環境感染人類。
美國此前發生的所有禽流感病例都是農場工人染疫，包括2022年的首宗病例。
近來出現更多哺乳動物染疫現象，雖然人類染疫的病例仍然很少，但科學家擔心，禽流感的高傳播率可能促使病毒變異，從而發展為人際傳播。
世界衛生組織（WHO）流行病和大流行病防範與預防部門主任范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）7日就美國這宗病例表明，當前的關鍵是要按照國家和州當局的指示，繼續調查病人的接觸情況，以便為進一步的預防和應對活動提供信息。
她談到密蘇里州時說，了解禽流感在當地家禽、野生鳥類和其他動物中的傳播情況非常重要，加強動物疾病監測對於保護動物和人類健康意義重大。
本文獲《聯合早報》授權轉載
美國乳牛禽流感疫情 政府針對病毒潛在呼吸道傳播展開研究墨西哥出現全球首宗人類感染H5N2禽流感病毒個案 感染途徑不明美國乳牛禽流感疫情 出現第3宗牛傳人病例美國第二單 奶牛場工人感染H5N1禽流感 未見人傳人迹象