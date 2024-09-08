美國大選｜賀錦麗特朗普辯論將至　民調：3大政綱最討選民歡心

美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）和共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在9月10日下午10時（香港時間11日上午9時）展開首場辯論。美媒5日公布的最新民意調查顯示，減稅和訂定藥物價格上限相關的政策獲兩黨選民的共同支持。



《華爾街日報》5日報道，民調顯示，2人提出的10項經濟政策中，有6項得到約50%或更多的民主黨、共和黨受訪者支持，其中3項在兩黨陣營皆贏得逾75%受訪者歡迎，包括訂立胰島素價格上限、社會福利金免稅，以及服務業員工小費收入免稅。

2024年9月5日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表演說。（Reuters）

賀錦麗提出胰島素價格上限訂立在35美元（約272港元）的主張獲最多跨黨派受訪者支持，有96%傾向民主黨的受訪者支持，另有75%傾向共和黨受訪者支持。

由特朗普提出的社會福利金免稅，則獲89%的共和黨受訪者力挺，同時也獲76%民主黨受訪者支持。

由2人相繼提出的服務業員工小費收入免稅也廣獲兩黨選民歡迎，獲得76%民主黨受訪者以及85%共和黨受訪者的歡迎。

左圖：2024年8月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Trump）在密歇根州的Alro Steel公司旗下製造廠發表演說。右圖：2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州的西北高中發表演說。（Reuters）

其餘7項經濟政策分別是，將處方藥自付費每年限制在2,000美元；處罰哄抬物價的公司；為有新生兒家庭提供6,000美元稅收抵免；將特朗普2017年的減稅政策永久化；為首次置業人士提供2.5萬美元首期資助；企業稅增至28%；對進口商品徵20%關稅。