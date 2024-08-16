前英航空姐藏品揭英女王「坐飛機癖好」　必吃這零食及自備1物品

已故的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），在位超過70年，傳奇一生充滿各種讓人津津樂道故事。



近日，一位曾服務英女王的前英國航空（British Airways）空服員收藏品被拍賣，她的備忘錄揭露，伊利沙伯二世喜歡吃薄荷糖（mint）緩解飛行前的緊張情緒，並用馬丁尼酒（martini）招待客人，且搭機必自帶枕頭。

一位曾服務英女王的前英國航空（ British Airways）空服員收藏品被拍賣，她的備忘錄揭露了英女王鮮為人知的「坐飛機癖好」。（Hansons Auctioneers）

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《每日郵報》、《The Peoples Friend》報道，前空姐伊文絲（Elizabeth Evans）1970年起開始在英航工作，一路服務28年，客人不乏伊利沙伯二世等名人。

伊文絲去世後，她的姪女近日將她的收藏品拍賣，當中除了有眾多紀念品，還有一份名為「Tips for Royal Compartment」（王室座艙小訣竅）備忘錄，詳述英女王的飛行習慣，是當年發給英航機組員的密笈。

備忘錄中寫道，英女王喜歡用自己的枕頭，得與英女王的侍女聯絡，確保英女王的床鋪得當，並在起飛前於英女王的更衣室內放置一碗無糖「Velamints」薄荷糖。

如果英女王在飛機降落時還在睡覺，不要打擾她，讓她繼續躺；未經許可不得通過皇家客艙，所有噪音得限制在廚房。

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另外，如果航班上有客人與英女王共進晚餐，會被告知雞尾酒的供應時間，空服員應詢問英女王晚餐要搭配甚麼酒。備忘錄中寫道：「英女王陛下傾向在客人到達前喝一杯馬丁尼。」不過，英女王在去世前1年選擇停止飲用她最喜歡的馬丁尼，因為得知這對她的關節不好。

除了英女王，伊文絲的收藏中還包括其他名人的服務備忘錄，如歌手洛史釗活（Rod Stewart）、克里夫李察（Cliff Richard）、演員阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、柏德烈史韋斯（Patrick Swayze）、網球冠軍韋迪（Virginia Wade）、「金夫人」（Billie Jean King）等。

這批收藏將於8月15至20日在漢森拍賣行（Hansons Auctioneers）的古董和收藏品拍賣會上拍賣，估價為400至600英鎊（約4,015至6,023港元）。

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拍賣行老闆漢森（Charles Hanson）表示，伊文絲的收藏讓我們回到1970、80和90年代，那時搭乘和諧式超音速客機 （Concorde，又稱協和式）是富人的特權，名人爭相搭乘，運送王室成員更是家常便飯，服務必須是一流的。

漢森說：「伊文絲顯然受到英航的高度重視，因為她服務過一些世界上最重要的人物。」

伊文絲曾表示，她最引以為傲的成就是在1980和90年代擔任和階式客機的機組人員，當時每個人都想體驗超音速飛行。這架飛機可在3小時內從倫敦飛抵紐約。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】