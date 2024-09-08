特朗普賀錦麗9・11辯論 ｜咪長開為何人人愛　台上靚位是右邊？

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）首場電視辯論香港時間9月11日早上9時舉行。雙方料就生活成本、移民、墮胎等議題激烈交鋒。



時間與地點

辯論會在美東時間9月10日晚上9時（香港時間11日上午9時）於在賓夕法尼亞州費城的國家憲法中心（National Constitution Center）舉行。主辦這次辯論的是由美國廣播公司（ABC）。

辯論將持續90分鐘，中間有2個廣告時段。

辯論會將在美國廣播公司（ABC）播出，並由ABC News Live、Disney+和Hulu平台作串流直播。

辯論規則

辯論規則對發言時間有嚴格限制。每位候選人最多有2分鐘回答主持人提問，也有2分鐘時間反駁。一方發言時，另一方的咪高峰靜音。

此外，主辦單位沒安排現場觀眾出席。

ABC在5日報道，特朗普因在之前的擲銀贏了，他選擇讓賀錦麗先發言。賀錦麗則選擇站在電視熒幕右方發言。

賀錦麗曾不只一次提倡在辯論進行期間全程「開咪」，但她最近終於同意上述規定。而她之所以爭取「不熄咪」，或是因為這樣對她更有利。

特朗普在辯論中以搶白以及不按牌理出牌「聞名」，「不熄咪」雖利於他個人表演，令他的忠實支持者看得很開心，卻不利於爭取溫和的中間派選民。另一方面，「不熄咪」對賀錦麗來說絕不是問題，她料能有條不紊地闡述個人觀點。

圖左為美國前總統特朗普（Donlad Trump）於2024年8月3日在佐治亞州出席活動。圖右為現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月6日在賓夕法尼亞州造勢。（Reuters）

賀錦麗的難題

外界預料他們會利用這個機會闡述各自的政綱，其中生活成本、移民、醫療、墮胎、稅務等議題都將是焦點議題。

賀錦麗須展示她辯才滔滔以外的能力，例如她對上述議題的熟悉程度，以及她政治才能與智慧。

圖為特朗普與賀錦麗的拼接圖片，左圖為2024年7月20日，特朗普在美國密歇根州（Michigan）的競選集會中演講；右圖為2024年7月17日，賀錦麗在美國密歇根州（Michigan）的動物園和前特朗普政府的官員（不在圖中）辯論。（Reuters）

律師與總檢察長出身的她，辯才之佳無庸置疑，此外她亦已在參議院獲得不少辯論經驗。但她的一些政見和立場往往「面目模糊」，倘若她表現仍如美國有線新聞網絡CNN）的專訪般，予人空有一張利嘴但談話內容空洞的感覺，在面對曾為總統的特朗普時將更「蝕底」。

除此之外，辯論進行期間發言時間十分有限，她面對提問與攻擊必須極速反應，並將她的訊息清晰地傳達給選民。

這種辯論形式會將兩人的表現，包括應變能力與政治知識等在鎂光燈下放大。他們究竟能憑此戰吸引更多人支持，或會因此失票，將是今次辯論會的看點。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

台上企右「有着數」？

6月27日的辯論舉行前，拜登在擲硬幣時獲勝，因此可以選擇講台位置，或結辯時的發言先後順序。拜登最終選了站在觀眾視角的右方講壇，特朗普選擇在結辯時最後發言。

《印度時報》分析指出，選擇左右講台也是大有玄機。當畫面呈現左右對稱時，觀眾比較容易受到右邊所吸引，有利於拜登接受到更多選民關注。

2024年8月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）為佛羅里達州初選提前投票投票後離開指向鏡頭。（Reuters，左）2024年8月16日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在北卡羅萊納州羅利市舉行的活動上發表講話。（Reuters，右）

賀錦麗自7月21宣布參選以來，支持度不僅已扭轉「拜登對特朗普」時的低迷狀態，在多個民調輕微領先特朗普。她今後將能乘勢領先更多，或是在往後8週聲勢無以為繼？9月11日的辯論會，對特朗普和她來說，都將是決定性一戰。