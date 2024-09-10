王毅晤新加坡外長：願加強發展戰略對接

中國外交部長王毅9月9日在北京同訪華的新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）會談。他指中方願同新方加強發展戰略對接。



據中國外交部，王毅說當今世界變亂交織，中新作為兩支穩定力量，有必要加強戰略協調和溝通，今年兩國均有重要國內政治議程，都朝各自國家發展目標穩步推進。

他稱中方願同新方加強發展戰略對接，將兩國領導人共同確立的全方位高質量的前瞻夥伴關係這一新定位落到實處，為地區和平穩定發展作出新的貢獻。

王毅表示，雙方要規劃好下階段重要高層交往，為中新合作邁上新台階提供戰略引領，要充分發揮各層級各領域對話機制作用，挖掘陸海新通道潛力，打造數字經濟、綠色發展、海洋能等合作新高地。

中國外交部長王毅9月9日在北京同訪華的新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）會談（中國外交部）

他又指要用好互免簽證政策利好，擴大人員往來，加大人才培訓、智庫媒體、青年、地方合作，增進兩國人民友好感情，要加深中國—東盟命運共同體建設，提升中國—東盟自貿安排水平，加強人文交流，為推進區域一體化和經濟全球化凝聚更大合力、注入持續動力。

據中方指，維文表示，當今世界不確定不穩定因素增多，但新中關係始終穩固，新中關係定位實現再提升，彰顯了雙方獨特和悠久的緊密聯繫。

他稱新加坡恪守一個中國政策，明確反對「台獨」，新加坡新一屆政府致力於加強新中全方位高質量的前瞻夥伴關係，願以明年新中建交35周年為契機，籌備好高層往來，拓展全方位合作，新加坡是最早支持並參與「一帶一路」倡議的國家之一，願繼續與中方紮實推進陸海新通道等重點合作項目，促進地區互聯互通。

中國外交部長王毅9月9日在北京同訪華的新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）會談（中國外交部）

他指新加坡堅定支持自由貿易，支持中國東盟擴大雙向投資，願同中方攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，保障產供鏈暢通，共促世界和平發展繁榮。

雙方表示將加強協調，共同推動即將舉行的東亞合作領導人會議取得積極成果。