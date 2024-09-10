德國加強打擊非法移民　擬在所有陸路邊境實施6個月管制

德國政府將宣布在全國所有陸路邊境實施臨時管制，以應對非法移民問題，並保護公眾免受回教極端主義的侵害。



路透社9月9日引述政府消息人士報道，德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）將於同日稍後就這項一系列安全措施召開記者會，並將向歐盟委員會通報這一計劃。

另據德新社引述政府消息人士報道指，管制措施將於16日開始，最初管制期為六個月。

2024年8月25日，一名26歲的敘利亞男子因在德國西部城市索林根（Solingen）持刀行兇事件而被捕，襲擊造成至少3死8傷，圖為他在警察的護送下離開德國卡爾斯魯厄的聯邦檢察院。（Reuters）

面對公眾對非法移民問題的擔憂，以及8月一名敘利亞尋求庇護者在德國城市持刀襲擊造成傷亡後，德國政府一直在與主要反對黨基督教民主聯盟（Christian Democratic Union of Germany，基民盟）就如何應對移民問題進行磋商。

近幾年，反移民的極端右翼勢力在包括德國在內的歐洲國家抬頭，德國極右政黨選擇黨（AfD）9月1日贏得圖林根州（Thuringia）選舉，並在薩克森州（Saxony）選舉中位居第二。

2023年10月12日，為防止非法移民流入，一名德國聯邦警察在德國與波蘭接壤邊境截停一輛車輛。（Reuters）

德國與丹麥、荷蘭、比利時、盧森堡、法國、瑞士、奧地利、捷克和波蘭之間有着長達3700多公里的陸路邊界。奧地利內政部長卡爾納（Gerhard Karner）9日表明，奧地利不會接收任何在邊境被德國拒之門外的移民，此事沒有迴旋餘地。

去年，為應對首次避難申請的激增，德國宣布對本國與波蘭、捷克和瑞士的陸路邊境實施更嚴格的控制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

