美國研究：新冠封鎖期間影響腦部發育　女孩大腦成熟速度遠超預期

研究人員對美國青少年大腦在新冠疫情封鎖前後的發育情況進行了對比研究，結果發現女孩大腦的成熟速度遠超預期，研究人員將此歸因於社交隔離。



《紐約時報》報道，由華盛頓大學開展的這項研究9月9日發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS），研究人員測量了兒童大腦皮層變薄的過程。大腦皮層的某些區域（大腦最外層）會隨着兒童成長而變薄，這個過程始於兒童晚期或青春期早期。

皮層變薄並不一定是壞事。一些科學家將這一過程定義為大腦在成熟過程中重新布線，從而提高效率。但這一過程在壓力下會加速，而加速變薄與抑鬱和焦慮有關。

研究人員在2021年疫情封鎖開始解除後進行的測量顯示，男孩和女孩在疫情封鎖期間都經歷了大腦皮層快速變薄。但這種影響在女孩身上更為明顯，女孩的大腦變薄速度平均比預期提前了4.2年，男孩的大腦變薄速度僅比預期提前了1.4年。

大家在疫情期間變得更加倚賴社交應用程式，缺乏直接交流的機會。（資料圖片／羅國輝攝）

14歲女孩大腦像18歲

為報告作者之一的華盛頓大學學習與腦科學研究所（Institute for Learning & Brain Sciences，I-LABS ）所長庫爾（Patricia K. Kuhl）說：「這是一個驚人的差異。」她說，研究結果表明，「一個11歲女童到實驗室接受首次測量，當她14歲再回到實驗室時 ，她的大腦看起來就像一個18歲的大腦」。

庫爾將這種變化歸因於「疫情造成的社交剝奪」，她認為疫情對青春期女孩的打擊更大，因為她們更依賴社交互動，特別喜歡通過向朋友訴說心事來釋放壓力。

庫爾說，男女之間的差異「就像白天黑夜那麼明顯」。 「對女孩來說，這種影響遍及整個大腦，影響所有腦葉、左右大腦半球。」

有大量證據表明，在新冠疫情期間，青少年的健康狀況有所惡化，但這項研究為此討論貢獻了一些新的實物證據。

一些研究人員提醒說，不要認定大腦皮層變薄加速是損傷的徵兆。

未參與華盛頓大學研究的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）人類發展研究所所長達爾（Ronald E. Dahl）說，大腦皮層變薄「不一定表示有問題」，這也可能是「大腦成熟變化的迹象」。

他說：「大腦皮層變薄速度加快，確實有可能是一個問題，但直接把這種情況解讀為一個問題有點誇大其詞。」

華盛頓大學研究人員首先對160名兒童和青少年的大腦發育進行測量，目的是了解青少年時期大腦的典型變化。他們於2018收集了首次數據，當時受試者的年齡介乎9到17歲。由於疫情封鎖，他們無法在2020年收集第二輪數據。

2021年封鎖解除，所有受試者都可以自由活動。這項研究的主要作者科里根（Neva Corrigan）說，這為比較疫情封鎖前後的青少年大腦發育變化提供了一個「自然實驗」機會。

約130名受試者回到實驗室進行第二輪測試。研究團隊將疫情後的結果與預測青少年典型大腦發育的模型進行了比較。

本文獲《聯合早報》授權轉載

