監獄「爆棚」　英國提前釋放上千囚犯　受害者家屬：這是背叛

據英國《衛報》9月9日報道，由於英格蘭和威爾斯地區的監獄人滿為患，英國政府準備提前釋放約1700名囚犯，以緩解監獄過度擁擠的問題。英國首相辦公室警告稱，如果沒有足夠的空間關押罪犯，英國可能面臨「不受制止的犯罪」。



但這一消息讓許多受害者及其家屬感到憤怒，他們指責英國政府「背叛」了受害者。消息人士還透露，「相當一部份」受害者並沒有收到警告，這些受害者不知道罪犯已經提前獲釋。英國慈善機構擔心，這可能導致「嚴重後果」。

位於英格蘭和威爾斯地區的監獄將從當地時間10日起釋放囚犯。根據英國司法部7月公布的計劃，多數囚犯在服完40%的刑期後就有資格提前出獄，但刑期為四年或四年以上的嚴重暴力犯罪和性犯罪，以及因家庭暴力和相關犯罪入獄的罪犯將被排除在計劃之外。

2024年7月12日，英國倫敦，圖為HMP Wandsworth監獄的外景。（Getty）

但《衛報》稱，英國司法部官員上週承認，提前釋放計劃實際將涵蓋部分涉及嚴重暴力犯罪的囚犯。官員們表示，如果這些囚犯已經服完重罪刑期，目前正因為較輕的罪行而連續服刑，他們也有資格得到提前釋放。

英格蘭和威爾斯的監獄將在當地時間10日釋放1700名囚犯，預計9月和10月一共將有5500人提前出獄。

英國司法部發言人此前表示：「新政府接手的司法系統陷入危機，監獄系統瀕臨崩潰。為了阻止危機的發生，司法部被迫引入提前釋放計劃，否則刑事司法系統將不堪重負，導致我們無法關押罪犯和保護公眾。」

英國首相辦公室的一名發言人9日稱，英國首相施紀賢此前指出，任何一屆政府都不應該陷入監獄空間不足的境地，「這就是我們立即作出這一決定的原因。如果不這樣做，監獄就沒有足夠的空間，我們將面臨犯罪無法受到制止的情況，警察無法逮捕罪犯。」

英國內政部負責警務、消防和犯罪預防的國務大臣戴安娜·約翰遜9日告訴英媒，司法部門一直在努力制定計劃，加強對提前獲釋人員的監管，「如果他們再犯罪，就會被送回監獄。我們已經採取了一系列措施，確保明天一切順利。」

2024年9月7日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街10號內閣會議室接受英國廣播公司（BBC）的專訪。（Reuters）

但這一消息讓許多受害者及其家屬感到憤怒，他們將提前釋放計劃視為英國政府的「背叛」。

英國居民索爾斯比（Doreen Soulsby）的女兒圖利普（Joanne Tulip）在1997年遭到殺害，身中60刀。兇手史蒂文·林（Steven Ling）因犯下謀殺罪被判終身監禁，儘管他還承認自己犯下了強姦罪行，但他並未因這一罪名被定罪。

《衛報》稱，英國假釋委員會在今年7月的聽證會上建議讓林提前出獄，條件是他必須向當局報告自己可能發展的任何關係、接受監視和宵禁以及遠離受害者家屬。假釋委員會認為，「監禁對於保護公眾而言已不再是必要的」。

索爾斯比對這一決定感到極為不滿，她在一份聲明中說：「那個人對我的女兒犯下了可怕的罪行，卻被認為風險不高，可以安全出獄。這太離譜了……這不僅是對喬安妮家人的背叛，也是對其他類似情況的受害者家屬的背叛。」她呼籲英國司法部拒絕假釋委員會的建議，以避免民眾對司法系統的信心受到損害。

英國政府消息人士還透露，「相當一部分」受害者並未收到警告，不知道罪犯將提前出獄。一家英國慈善機構警告稱，這可能產生「嚴重後果」，「生還者甚至可能不知道罪犯何時出獄，因為不充分的受害者聯繫計劃只適用於罪犯被判12個月以上監禁的嚴重性犯罪或暴力犯罪。」

英國的監禁率是西歐國家中最高的。《衛報》指出，截至當地時間9月6日，英格蘭和威爾斯監獄關押的囚犯總人數達到88521人，已逼近監獄可容納人數的上限。英國工黨此前將這一問題歸咎為保守黨政府留下的「爛攤子」，承諾在上台後新建1.4萬個監房。

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