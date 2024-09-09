英國政府限制留學人數　多所高等院校陷財務困境

英國大學聯盟稱，自政府對國際學生實施簽證限制以來，所有英國大學都感受到極大的財政壓力。他們呼籲當局提高學費，以抵消日益擴大的財政赤字。



代表英國141所高等教育學府的英國大學聯盟（UUK）主席麥普斯通說：「現在各大高等院校只有一個選擇：要麼讓卓越、具全球競爭力的高等教育體系走向衰落，要麼共同採取行動。」

根據英國下議院的一份研究報告，英國高等教育部門在2022到2023學年的總收入略高於500億英鎊（約5111億港元），其中大部份來自學費和政府補貼。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

國際學生的學費是許多高校的重要收入來源。然而，自辛偉誠（Rishi Sunak）政府2023年5月正式實施針對留學生的簽證限制措施，取消留學生攜帶家屬的優待，只有研究生及獲得政府獎學金的留學生除外後，選擇赴英留學的國際學生人數開始顯著減少。

官方數據顯示，在2024年頭四個月裏，高校收到的國際學生申請較去年同期減少了三萬份。

英國各大高等院校近期一直向當局申訴財務狀況日益緊張，擔心資金不足將迫使它們削減課程，部份大學甚至面臨破產風險。

麥普斯通敦促政府加大對高校的投資與支持，以確保英國繼續保持世界級的教學和研究水平。她說，目前高校的教學赤字達17億英鎊，研究領域的赤字則達50億英鎊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

