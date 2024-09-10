以軍空襲加沙南部營地40人死亡　哈馬斯否認當地為指揮中心

以色列軍隊9月10日對加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）一個帳篷營地發動襲擊，造成至少40人死亡，60人受傷。



法媒引述加沙民防機構報道，遇襲的是馬瓦西（Al Mawasi）的一個人道區域，但以軍稱他們打擊的是在人道區運作的哈馬斯指揮與控制中心，並指哈馬斯濫用民用和人道基礎設施，包括指定的人道區域，對以色列展開恐怖活動。

2024年9月9日，以色列與哈馬斯衝突期間，以色列在加沙邊境附近進行巡邏。（Reuters）

不過，哈馬斯發表聲明反駁，指哈馬斯戰士在襲擊現場的說法是公然的謊言。

另據路透社9日報道，聯合國大會可能在下週就巴勒斯坦要求以色列在六個月內結束非法侵佔巴勒斯坦領土的決議草案進行表決。

2024年9月10日，以色列與哈馬斯衝突期間，以色列對加沙南部汗尤尼斯艾瓦西（Al-Mawasi）地區一個收容難民的帳篷營地發動襲擊。一群巴勒斯坦婦女在襲擊過後坐在一片廢墟中。（Reuters）

由巴勒斯坦權力機構撰寫的決議草案，根據國際法院7月發表的諮詢意見，要求以色列盡快結束對巴勒斯坦領土的非法佔領，並提出了六個月的期限。

不過，以色列駐聯合國代表呼籲聯大拒絕巴勒斯坦提出的決議，轉而通過一項譴責哈馬斯並呼籲立即釋放所有人質的決議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

