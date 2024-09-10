日本擬推舉「令和日圓先生」神田真人　競逐亞洲開發銀行行長

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）宣布，行長淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）將於2025年2月卸任，將根據章程，循公開、透明及擇優的程序，遴選新行長。日本媒體報道，日方計劃推舉有「令和日圓先生」之稱的財務省前財務官神田真人競逐行長一職。



亞洲開發銀行9月9日宣布，現任行長淺川雅嗣的任期將於2025年2月23日屆滿，而他不會尋求連任。

據《每日新聞》10日報道，日本政府計劃推舉曾擔任財務省財務官，因主管外匯，被稱為「令和日圓先生」的神田真人作為繼任候選人。

現年59歲的神田真人，2022年9月主導日本政府24年來首次買日圓、沽美元的外匯干預，被外界稱為「令和日圓先生」。

他擔任日本財務官3年期間，日本的外匯干預總額達到24萬億日圓（約13037億港元）規模。

神田真人今年7月離任，其後就任內閣官房參事，相當於首相的顧問，為金融及國際經濟方面提供政策意見。

2024年2月29日，日本主管國際事務的時任副財務大臣神田正人，在巴西聖保羅舉行的G20財長和央行行長會議會後新聞發布會上發表講話。（Reuters）

亞洲開發銀行共有68個會員國。淺川雅嗣的繼任者將透過成員國選舉產生，獲得過半數支持是當選條件。日本在亞洲開發銀行持有最多股份，自亞開銀1966年成立以來，日本一直獨佔總裁職位，來到淺川雅嗣為第十任。