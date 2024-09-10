日本擬推舉「令和日圓先生」神田真人 競逐亞洲開發銀行行長
撰文：王海
出版：更新：
亞洲開發銀行（Asian Development Bank）宣布，行長淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）將於2025年2月卸任，將根據章程，循公開、透明及擇優的程序，遴選新行長。日本媒體報道，日方計劃推舉有「令和日圓先生」之稱的財務省前財務官神田真人競逐行長一職。
亞洲開發銀行9月9日宣布，現任行長淺川雅嗣的任期將於2025年2月23日屆滿，而他不會尋求連任。
據《每日新聞》10日報道，日本政府計劃推舉曾擔任財務省財務官，因主管外匯，被稱為「令和日圓先生」的神田真人作為繼任候選人。
現年59歲的神田真人，2022年9月主導日本政府24年來首次買日圓、沽美元的外匯干預，被外界稱為「令和日圓先生」。
他擔任日本財務官3年期間，日本的外匯干預總額達到24萬億日圓（約13037億港元）規模。
神田真人今年7月離任，其後就任內閣官房參事，相當於首相的顧問，為金融及國際經濟方面提供政策意見。
亞洲開發銀行共有68個會員國。淺川雅嗣的繼任者將透過成員國選舉產生，獲得過半數支持是當選條件。日本在亞洲開發銀行持有最多股份，自亞開銀1966年成立以來，日本一直獨佔總裁職位，來到淺川雅嗣為第十任。
日本前官房長官加藤勝信宣布競逐自民黨總裁小泉進次郎競逐日本首相 混血美女主播妻秒表態：不接受媒體訪問小泉進次郎競逐自民黨總裁 記者尖銳質問「智商」他得體回答獲讚日本富士山明起封山：2024登山季死亡人數增逾2倍 疑涉兩個異常