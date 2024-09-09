日本富士山明起封山：2024登山季死亡人數增逾2倍　疑涉兩個異常

在富士山登山季9月10日結束並「封山」之際，再有人葬身山上。2024年登山季死亡人數為2023年的2倍多，日媒分析，原因可能是天氣問題以及使用難度較高登山徑人數增加。



一名來自埼玉縣狹山市的56歲男子7日下午1點15分左右在富士宮口山頂附近發生意外，同行友人發現他昏迷不醒。傷者被救援隊救起後，運到五合目，但隨後被證實死亡。

截至8日為止，6人在富士山靜岡縣一側登山時出事，3人在山梨縣一側出事，合計9人在富士山死於山難，人數是2023年的逾2倍。

富士山7月1日「開山」。在今個登山季開始以來，逾17萬人次登山。

延伸閱讀：2024年8月5日，日本富士山傳出雷擊導致有人受傷的意外。來自東京江東區的一家三口正準備下山時，在九合目附近遭遇雷擊，3人當場失去意識倒地。

日本富士山：2022年1月1日，遊人到訪茅崎南部海灘。矗立在他們後方的是富士山。（Getty）

日本富士山傳出意外，來自東京的一家三口正準備下山時，在九合目附近遭遇雷擊，3人當場失去意識倒地。（YouTube@ANNnewsCH）

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日本朝日電視台9月7日分析，今個登山季死亡人數增加，可能與「兩個異常」有關，分別是2024年頻頻發生突然的雷雨，以及登山客改為取道靜岡縣入山。

朝日採訪小組前往位於靜岡縣的富士宮口登山步道9合目採訪，看到靜岡縣警方的山嶽遭難救助隊常駐山屋。救助隊接報後雖將趕往救援，但在天氣惡劣的情況下，也有可能出現欲救無從的情況

第二個「異常」就是登山客因山梨縣一側2024年起實行入山限制的措施，改以靜岡縣一側的入口作為起點。

位於山梨縣一側的吉田口登山步道「適合新手」，但當人們轉往「非常陡峭且困難」的靜岡縣側富士宮口登山步道時，意外便增加。

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日媒拍得有外國遊客拖着行李箱，踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

日媒拍得有外國遊客穿着單薄開始踏上登上富士山的旅途。（富士電視台晨早資訊節目《めざまし8》YouTube頻道截圖）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

富士山開山首天情形（YouTube@FNNプライムオンライン）

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