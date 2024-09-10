美國家庭意外啟動焗爐後突然爆炸 消防員竟在烤箱找到「這東西」
撰文：中天新聞網
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廚房收納是生活必備技能，但放錯東西有可能會讓你送命。
美國維珍尼亞州日前發生民眾誤將裝滿子彈的手槍放進烤箱，結果烤箱意外啟動，差點炸爛整個房子，所幸屋內民眾並未受傷。
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《紐約郵報》報道，這宗意外發生在5日晚間，切斯特菲爾德縣（Chesterfield County）1名屋主發現家中烤箱爆炸。
消防隊接獲報案趕往現場並進入房屋調查，消防隊員竟在烤箱內發現1把黑色手槍，當時手槍幾乎融化，緊緊黏在烤箱內的鐵格托盤上，5發子彈也因高溫全數擊發。
相關單位根據現場研判，有人將手槍放進烤箱後，烤箱意外啟動導致手槍升溫，造成5發子彈在烤箱內擊發，把烤箱門上的玻璃窗打個粉碎，幸運的是現場無人傷亡。
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切斯特菲爾德縣消防局也在Facebook提醒，不要在烤箱存放槍枝或任何物品。
據了解，手槍子彈在環境高達400度高溫時，就可能自動擊發。
而美國疾病控制和預防中心（CDC）調查指出，有美國43％家庭擁有上膛槍枝，但其中有一半並未妥善將槍枝存放於上鎖的容器裡，容易造成安全隱患。
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