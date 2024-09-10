美國家庭意外啟動焗爐後突然爆炸　消防員竟在烤箱找到「這東西」

廚房收納是生活必備技能，但放錯東西有可能會讓你送命。



美國維珍尼亞州日前發生民眾誤將裝滿子彈的手槍放進烤箱，結果烤箱意外啟動，差點炸爛整個房子，所幸屋內民眾並未受傷。

切斯特菲爾德縣消防局在官方臉書分享此事，籲民眾注意。（Facebook@Chesterfield County Fire and EMS）

點圖放大瀏覽相關照片：

+ 3

《紐約郵報》報道，這宗意外發生在5日晚間，切斯特菲爾德縣（Chesterfield County）1名屋主發現家中烤箱爆炸。

消防隊接獲報案趕往現場並進入房屋調查，消防隊員竟在烤箱內發現1把黑色手槍，當時手槍幾乎融化，緊緊黏在烤箱內的鐵格托盤上，5發子彈也因高溫全數擊發。

相關單位根據現場研判，有人將手槍放進烤箱後，烤箱意外啟動導致手槍升溫，造成5發子彈在烤箱內擊發，把烤箱門上的玻璃窗打個粉碎，幸運的是現場無人傷亡。

【延伸閱讀】印度家庭看電視期間電視突然爆炸 少年被無數碎片刺中慘死

【延伸閱讀】印度家庭看電視期間電視突然爆炸 少年被無數碎片刺中慘死

點圖放大瀏覽：

+ 17

切斯特菲爾德縣消防局也在Facebook提醒，不要在烤箱存放槍枝或任何物品。

據了解，手槍子彈在環境高達400度高溫時，就可能自動擊發。

而美國疾病控制和預防中心（CDC）調查指出，有美國43％家庭擁有上膛槍枝，但其中有一半並未妥善將槍枝存放於上鎖的容器裡，容易造成安全隱患。

【延伸閱讀】泰國頑童自製「土製炸彈」突爆炸 屍塊牙齒四散 舌頭飛脫

【延伸閱讀】泰國頑童自製「土製炸彈」突爆炸 屍塊牙齒四散 舌頭飛脫

泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷在跌一旁，屍體周邊還散落着牙齒。圖為案發現場。（siamrath.co.th）

泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷掉在一旁，屍體周邊還散落着牙齒。（YouTube@ข่าวช่อง8）

點圖放大瀏覽更多相關照片（慎入）：

+ 11

延伸閱讀：

影/500年不壞金身！西班牙中世紀聖女再度開棺 現場驚呼：不科學

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】