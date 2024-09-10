Jeffrey Sachs訪談 · 一 ｜這位美國人終於把台灣問題說清楚了

編者按：8月31日，哥倫比亞大學經濟學教授Jeffrey Sachs接受了美國著名右翼媒體人Tucker Carlson的訪談。中國是其中的一個很重要話題。特別是，在兔主席看來，Jeffrey Sachs終於把台灣問題說清楚了。訪談中，Jeffrey Sachs對中國問題、台灣問題做了一些「科普」介紹，內容不長，但資訊是很到位的，講的直觀清楚。



首先，介紹了中國在1949年之前都是內戰，國民黨落敗，殘餘勢力跑到了台灣；其次，兩岸政府（北京和台北）都認為只有「一個中國」，都認為台灣是中國的一部分，並主張自己就是那個「中國」；第三，美國和中國大陸建交，兩國外交關係的基礎是「一個中國」，即台灣是「中國」的一部分，同時「中國」是「中華人民共和國」；第四，美國看到大陸和台灣制度不同，希望兩岸不要發生軍事衝突，和平解決問題。

第五，美國在1982年與大陸政府發佈聯合公報，美國稱不會長期對台出售武器，逐漸減少到終止；第六，但實際上美國是「機會主義」的，希望通過「戰略模糊」擴大自己的選擇權；第七，中國擔心的是美國企圖分裂中國（大陸和台灣），這是過去150年歷史的夢魘；第八，而在美國，確實有一群人在教唆和煽動台灣分裂、獨立，希望挑起衝突。這是許多部門的利益、定勢思維、「深層國家意識形態」。

第九，按照美國的這個邏輯下去，最終一定會導致軍事衝突，重演烏克蘭的事件（美國民粹右翼聽了很有感觸）。Jeffrey Sachs也勸台灣人，千萬不要走烏克蘭的路，不要聽信美國人的挑唆；第十，Jeffrey Sachs認為美國和中國不存在根本性衝突，完全可以和平相處；第十一，Jeffrey Sachs說中國經歷了150年的困難歷史，現在就是希望後來追上，發展經濟，彌補之前丟掉的時間。中國人非常聰明，非常努力，發展方向正確，也無意稱霸全球。

第十二，中國是一個偉大的、燦爛的文明，有很多可以和美國分享的東西。美國人應該多訪問中國，以平常心看待中國，和中國相處；第十三，關於晶片/台積電問題，Jeffrey Sachs認為只要美國不挑唆發動戰爭，晶片供應鏈就不會有問題。中國大陸並不會對台灣採取軍事行動。並認為美國對中國的科技制裁沒有用，中國一定會設法繞過制裁，最終通過創新，發展出自己的科技。

最後，Jeffrey Sachs給特朗普/萬斯（或任何一個新總統）的建議是：千萬不要在台灣問題/對華問題上重蹈俄烏問題的覆轍，要拿出對烏克蘭問題的理解去理解中國問題。

Jeffrey Sachs認為美國和中國不存在根本性衝突，完全可以和平相處。(Reuters)

Jeffrey Sachs 所講的「中國故事」極具參考價值。他的講話是很有幫助的，言簡意賅的把問題講清楚了。可以參考他的表述，用類似的話語、邏輯、敘事，向美國人介紹台灣問題。

以下是訪談的內容摘選。

Tucker Carlson：關於台灣問題，很多美國人可能沒有仔細思考過，他們覺得維護台灣的「主權」——假設它有主權的話——是美國的「核心利益」。你怎麼看這個問題？

Jeffrey Sachs：關於台灣問題，美國的政策是非常明確的：我們與中國外交關係的一切基礎就是所謂的「一個中國」政策，對不對？也就是說，台灣是中國的一部分。

眾所眾知，1949年中國還處在內戰，國民黨是戰爭中的失敗方，他們的殘餘勢力逃到了台灣。台灣在一段時間內還是日本的殖民地，因為日本曾經入侵清朝並佔領了台灣，但在清朝時期，台灣一直是中國的一部分，幾個世紀以來都是如此。而失敗的國民黨政府在台灣島上建立了「軍政府」，台灣位於中國大陸的海岸之外。

有趣的問題來了，台灣說：「『中國』只有一個，就是我們。」而北京也說：「沒錯，我們同意只有一個『中國』，但是是我們。」因此，關於「中國」是一個還是兩個並沒有分歧，根據雙方的觀點，中國都只有一個，而中華人民共和國就是中國大陸，就是現在有14億人口的地方。

當美國與中華人民共和國實現關係正常化時，基於「一個中國」政策，美國承認台灣是中國的一部分，但又理解為存在「兩種制度」，因為台灣經過了一個多世紀的發展（一部分是日本帝國的統治，後來又是國民黨的統治），逐漸發展成為一個以市場為基礎的體制。而中國大陸當時還不是市場經濟。因此，這實質就是「一國兩制」。我們當時說，海峽兩岸應該維護和平，雙方應該以友好的方式解決爭端——這在我個人看來是一個頗為合理且可實現的標準。

筆者指出，當美國與中華人民共和國實現關係正常化時，基於「一個中國」政策，美國承認台灣是中國的一部分。(Reuters)

因此，美國目前的政策是「一個中國」。中國（中國指中國大陸）的政策也是「一個中國」。而中國擔心的是：「不要分裂我們的國家，因為從1839年到1949年，外國力量反復嘗試分裂我們，試圖通過各種方式上肢解我們、入侵我們，這些行為一而再再而三的發生。」因此，中國一貫的立場是：「是的，只有一個中國。我們也希望與台灣保持友好關係，並且我們能夠接受『兩種制度』的原則，但我們不希望美國或其他國家煽動分裂、獨立，或在這條狹窄的海峽上挑起戰爭，因為兩岸都明白只有一個中國，我們不應當被分裂。」

但在美國，作為我們「深層政府」（deep state）的一種意識形態，就是不斷對其他國家進行挑釁、削弱、製造分裂，污蔑、辱駡、支持叛亂——這都是我們做的事情，我希望大家不要感到吃驚：這些都是標準的中情局行動。因此，我們政府的一部分正在煽動台灣的分裂或獨立運動，最終會導致戰爭，這是毫無疑問的。

我告訴我的台灣朋友們（我有很多的台灣朋友），千萬不要變成下一個烏克蘭，不要讓美國在你們的家門口製造災難。美國最惡劣的一句話就是：「你們有我們的支持」——這就是我們2014年告訴政變後的烏克蘭政府的話，結果導致60萬人死亡。因此，我對台灣朋友說：「沉住氣，不要被挑釁去做一些極端危險的事情，因為美國有一些好戰分子只想挑起事端，而這些挑釁是完全違背我們自己的外交政策的。」

有意見認為北京想要台北是因為台積電，因為全球都需要半導體，人工智需要半導體，有了半導體才能成為新的世界經濟驅動力。圖為台積電研發資深副總經理米玉傑。(Reuters)

1982年，美國與中國簽署了一份聯合公報。這個文件非常重要，大家可以在網上查閱。美國政府在公報中表示，我們沒有長期武裝台灣的意圖；我們現在為台灣提供武器，只是因為我們在歷史上支援過台灣，但我們現在已經與中華人民共和國建立了外交關係，所以我們無意長期繼續提供武器。事實上，我們將逐步地減少對台灣的武器支援，直到最終結束。那是在1982年。

這和美國對外做的許多承諾一樣，先承諾，然後又反悔。這基本上也和我們在1990年、1991年對戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，台譯戈巴契夫）和葉利欽做出的承諾一樣，說北約不會擴大。換言之，我們簽署了文件，發佈公報。但實際上我們把這些都看成是機會主義的，因為我們想要的是完全的行動自由。

在我看來，我們明智的外交應該是直截了當，而不應採取所謂的「戰略模糊」——這個概念在我看來極其錯誤：它的意思是說，我們不會說出我們對台灣的真正立場，也不會明確表達我們的真實感受，而是讓對方去猜。這是為什麼呢？難不成是為了讓我們有一場意外的核戰爭？我們希望對方猜測？事實上，我希望我們明確表示：我們當然支援「一個中國」政策！我們不會在北京反對的情況下向台灣提供武器，不僅因為台灣和北京同屬一個國家，而且我們不應該在我們承認的政府（北京）反對的情況下向這個國家的部分地區提供武器：這樣做是極具挑釁性的。

另一方面，我們和國際社都會期望中國（即北京政府和台北政府）能夠以友好的方式解決問題，避免大陸對台灣進行軍事攻擊。事實上，只要明確台灣是中國的一部分，認識到雙方的問題可以通過和平方式解決，則沒有任何理由認為大陸會這麼做（採取軍事行動）。

Tucker Carlson：我們時常聽到這樣一個論點，即北京想要台北是因為台積電，因為全球都需要半導體，人工智需要半導體，有了半導體才能成為新的世界經濟驅動力，等等。所以，這就是台灣半導體的價值，我們不能讓中國大陸擁有它們。

Jeffrey Sachs給特朗普、萬斯或任何一個新總統的建議是：千萬不要在台灣問題/對華問題上重蹈俄烏問題的覆轍。(Reuters)

Jeffrey Sachs：關於這個問題，首先，只要我們不挑起戰爭，我們需要的半導體供應鏈就不會被中國大陸中斷。從另一個角度看，美國的現狀是，我們能夠設計最先進的晶片，但不負責生產它們。這可以追溯到上個世紀70年代，當時我們做了這樣的決策——不僅僅是在行業層面，而且是在國家政治層面——將生產外包給韓國和日本。然後，台灣出現了這麼一位非常聰明的人——張忠謀——他創辦了台積電（TSMC）。所以，台積電本身並不是問題的核心。事實上，美國目前正在對台積電實施制裁，禁止它向中國大陸出口先進晶片。

我完全不支持這一政策。我認為這種想法是錯誤的、挑釁性的，對任何人都沒有好處。這也是美國重大誤判的一個例子：企圖遏制一個規模更大、非常聰明、技術上高度發達的國家，而這個國家很快就會找到繞過這些限制的方法。這也是我對我們技術出口禁令的猜測：它們實際上並不能實現什麼目標，只是加快了中國通過創新繞過美國限制的速度。所以我不認為台積電在這個問題上有多重要的地位。也許有些人認為它重要，但我覺得他們是錯的。

我相信，這也是我想表達的觀點：只要我們不去挑釁，只要我們以正確的方式對待中國，就像對待另外一個大國那樣——順便說一句，中國是一個擁有豐富智慧、悠久歷史、燦爛文化的偉大文明，有很多的東西可以與我們分享，而且它是一個製造強國，並不是一個想要征服世界的國家，因為中國不是這樣的國家——如果那樣的話，美國和中國將建立非常良好的關係。中國也可以繼續發展。

另外值得一提的是，人們應該明白，中國現在的經濟規模已經超過美國，只是人均收入還沒有達到美國的水準，約為美國的三分之一。所以，我們面對的並不是一個什麼要超越美國的巨大威脅——中國只是要彌補丟掉的時間而已。他們希望努力發展，他們已經做得非常好了，他們非常聰明，工作非常努力，工作的時間也很長，儲蓄和投資都很多。他們正在建設一個現代化的經濟，我對他們的成就非常認可。他們的方向也是正確的，儲蓄、投資、教育、創新。這也是他們在經歷了150年的苦難之後所必須做的。

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2024年9月9日發表文章《借台灣問題批美國外政：美國左、右翼的奇特「會師」》，《香港01》獲授權轉載，將分成三篇刊出，此為第一篇。

