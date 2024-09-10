加拿大總理杜魯多民望低迷　落區被工人斥責「一秒都不會相信你」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）9月4日失去盟友新民主黨（New Democratic Party，NDP）的支持，他所領導的自由黨（Liberal Party of Canada）頓時淪為少數派政府。杜魯多早前前往一間鋼鐵廠探訪，一名工人不但拒絕與他握手，更斥責「一秒都不會相信你」，直言杜魯多一年後就會下台。該段影片近日在網上瘋傳。



加拿大環球郵報（The Globe and Mail）9月7日報道，杜魯多8月30日前往安大略省一間鋼鐵廠探訪工人。

杜魯多抵達鋼鐵廠後，嘗試跟工人打招呼，一名工人向後退，拒絕與他握手。

圖為2024年8月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在安大略省一間輪胎公司發表講話。（Reuters）

當杜魯多提到帶了冬甩，感謝工人們辛勤工作。這名工人反問，我可以留些給我的孩子嗎？

杜魯多嘗試轉換話題，提到早前向中國鋼鐵企業徵收25%的關稅將會惠及這名工人，這名工人回應，（關稅）應該可以保住我的工作。

他其後反問杜魯多，我現時的入息稅是40%，而且沒有醫療保險，那要怎麼辦？

2024年6月15日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在瑞士出席烏克蘭和平峰會的開幕式。（Reuters）

杜魯多嘗試打圓場但並不成功，這名工人拋下一句，我認為你只剩下一年任期。

杜魯多始終沒有放棄，堅持會繼續投資加拿大產業和這名工人，而他的回應是：「我一秒都不會相信你」。

《紐約時報》9月4日報道，根據加拿大憲法，下屆大選必須在2026年10月前舉行，但理論上，杜魯多率領的政府可能會在9月16日國會復會後垮台。

專家表示，一個主要潛在危機是2025年春夏季需要通過的年度預算案，如果杜魯多未能讓預算案在議會獲得通過，可能會導致提前大選。

杜魯多與他帶領的自由黨現時民望低迷，勝選的機會渺茫，總理一職岌岌可危。