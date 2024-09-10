美媒：中國突破提煉難關恐主導鎳鈷供應　西方企業怨不公平

美媒9月9日報道指，中國通過成功提煉印尼的廉價含鎳礦砂，改變行業格局，未來可能會主導鎳鈷供應，但也有西方競爭對手不滿。



《華爾街日報》報道稱，中國通過克服西方企業多年未能攻克的提煉技術難關，將在印尼片源島嶼找到的大量低質鎳「變廢為寶」，實現商業化量產。

當地島嶼有大量含鎳與鈷的礦砂覆蓋，但因為劣質到難以提煉而幾被視為廢物，長久以來西方企業採取一般用於提煉鎳的主要方法——高壓酸浸（HPAL）工法，惟失敗率太高，還有高溫和高壓損壞設備、費時維修等許多問題。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國企業雖然也經歷多年失敗的嘗試，但在2018年到當地設廠的民企寧波力勤資源科技股份有限公司（Lygend）成功找到能實現高效生產的工法，到2021年兩條生產線投產且完全實現產能。

實現大量商業化生產的中國企業加速鎳和鈷的價格暴跌，淘汰西方競爭對手，但一些西方礦業者認為，中國公司可以獲得廉價的政府貸款、且罔顧勞工權益和環境問題，有着不公平的優勢。

彭博社5月曾引述消息人士報道，美國和菲律賓正在討論如何阻止中國主導菲律賓的鎳加工業，因該東南亞國家是電動汽車電池所需金屬鎳的重要供應地。

報道指，兩國正在考慮的一項措施是三邊安排，即由菲律賓提供鎳（nickel）原材料、美國提供融資、由日本、韓國或澳大利亞等第三國提供冶煉和精煉所需的技術。