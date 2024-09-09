特朗普賀錦麗9・11首場辯論 料就2大關鍵議題展開攻防
撰文：官祿倡
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美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），將在香港時間9月11日早上9時舉行首場電視辯論。雙方預料聚焦移民與墮胎這兩個關鍵議題展開攻防，這兩大議題也是民主黨與共和黨數個月爭論的焦點。
在總統辯論中，共和黨一方料希望把移民問題作為辯論的一個主要議題，民主黨則希望將焦點放在墮胎問題上。
在移民議題上，賀錦麗處於守方，她將面臨特朗普就非法移民帶來問題展開防守，而賀錦麗的優勢在於，共和黨2月7日反對參議院通過的一項邊境移民管控法案。
在墮胎議題上，特朗普處於下風，他支持推翻美國著名的Roe v Wade（羅訴韋德案）裁決，這令女性的墮胎權不再受憲法保護。美媒形容賀錦麗作為女性，在這一議題上天然具有優勢，更容易成為「有效率的訊息傳遞者」，在辯論中獲得女性支持。
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